تواصل سجن الصحفي محمد بوغلاب و تأجيل النظر في القضية إلى يوم 17 أفريل

رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 اليوم الأربعاء 3 أفريل 2024 مطلب الإفراج على الصحفي محمد بوغلاب وقررت تأجيل النظر في القضية إلى يوم 17 أفريل الجاري
ويأتي هذا القرار في وقت يمر به بوغلاب بوعكة صحية في سجنه حالت دون مثوله أمام المحكمة حضوريا
وتحمل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مسؤولية ضمان سلامة وصحة الزميل بوغلاب
وتؤكد نقابة الصحفيين مواصلة متابعتها لملف الزميل الصحفي محمد بوغلاب الذي شابته العديد من الخروقات الاجرائية وستتخذ عبر طاقمها القانوني كل الإجراءات القانونية والإجرائية الكفيلة بضمان سلامة وصحة بوغلاب
تونس في 3 أفريل 2024
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين