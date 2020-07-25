للتحيل عنوان : الترويكا البرلمانية
منذ اسبوع قمنا في مكتب المجلس ببرمجة الجلسات العامة لبقية السنة البرلمانية. كان مطروحا علينا عددا من القوانين الجاهزة للعرض على الجلسة العامة
برمجنا خمسة قوانين لهذا الاسبوع (تم التصويت عليها)، و ثلاثة قوانين للاسبوع القادم يومي 29 و 30 جويلية
للتاريخ، جميع اعضاء مكتب المجلس، بما في ذلك نواب النهضة و قلب تونس و ائتلاف الكرامة اكدوا انه لا يمكن برمحة جلسة عامة يوم 30 جويلية لتزامن هذا التاريخ مع ليلة عيد الاضحى، و بالنظر لان النواب، و خاصة نواب الجهات الداخلية، لن يكون بإمكانهم الحضور
اليوم، و عند نقاش تحديد موعد جلسة سحب الثقة من راشد الغنوشي، انقلبت المواقف، و بادر ممثلو قلب تونس باقتراح تاريخ 30 جويلية، اي ليلة العيد، و التحق بهم نواب النهضة و الكرامة
بقية اعضاء مكتبالمجلس، اقترحنا برمجة سحب الثقة في جلسة 29 جويلية
سبحان ربك عما يصفون ! التاريخ الذي كان الاسبوع الفارط غير مناسب لتعيين جلسة عامة، اصبح اليوم التاريخ الامثل لتعيين جلسة سحب الثقة من الغنوشي
رسالة الى الغنوشي : من يثق في نفسه و شعبيته، لا يخاتل، و لا يتخفى وراء عيد الاضحى. انت تعلم ان لا شعبية لك لا في البرلمان و لا على المستوى الشعبي، لذلك تحاول الهروب بشتى الوسائل
رسالة الى العاقلين من قلب تونس : لا تتركوا « المحاسبية » في كتلتكم يواصلون اصطفافهم وراء شيخهم لحساباتهم الشخصية … ستخسرون النزر القليل الباقي من رصيدكم عن قريب
رسالة الى الكرامة : هذا من خذلكم يوم لائحة طلب الاعتذار من فرنسا، و من قال فيه علويكم « هذا فراق بيني و بينكم » … أم انكم تأبون إلا ان تكونوا تبعا
تهانيا مسبقا بالعيد لمن روضهم نور الدين البحيري
النائب نبيل حجي