تمديد الاحتفاظ ب « الكازي » زياد الهاني ونقابة الصحفيين تدعو إلى وقفة احتجاج يوم الاثنين القادم

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم السبت بأنه تم التمديد في الاحتفاظ بالصحفي « الكازي » زياد الهاني لمدة 48 ساعة إضافية
وأكدت النقابة في بيان لها اثر اجتماعها ومناقشة الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها أن التمديد في الاحتفاظ يعدّ مؤشرا لمواصلة الانحراف بالاجراءات القانونية التي تستوجب التتبع في حق الصحفيين التونسيين
ودعت النقابة عموم الصحفيين وكل القوى الحرة في تونس إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس بعد غد الاثنين للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني الذي تم الاحتفاظ به في « خرق سافر للاجراءات القانونية التي تنظم متابعة الصحفيين » وفق ما ورد في البلاغ
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر مساء الخميس 28 ديسمبر الجاري إبقاء الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة : الإساءة إلى وزيرة التجارة
وتم الاستماع إليه بصفته ذي شبهة على خلفية تصريحاته كمعلق على موجات إذاعة « اي أف أم » والتي انتقد فيها وزيرة التجارة