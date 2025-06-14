تقرير نشرته وكالة « رويترز » يتضمن حوصلة شاملة للساعات الأخيرة من الحرب الاسرائيلية – الايرانية

تبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ وشن ضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بعد يوم من تنفيذ إسرائيل هجوما جويا كاسحا على عدوتها القديمة، والذي أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء وقصف مواقع نووية في محاولة لمنع إيران من صنع سلاح نووي
وفي طهران، تحدث التلفزيون الإيراني الرسمي عن مقتل نحو 60 شخصا، بينهم 20 طفلا، في هجوم على مجمع سكني، مع ورود أنباء عن المزيد من الضربات في جميع أنحاء البلاد. وقالت إسرائيل إنها هاجمت أكثر من 150 هدفا.
ودوت صفارات الإنذار في إسرائيل مما دفع السكان إلى الملاجئ مع وصول موجات متتالية من الصواريخ الإيرانية إلى السماء وانطلاق صواريخ لاعتراضها في هجمات أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص. وقال مسؤول إسرائيلي إن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي على أربع دفعات
وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضربات الإسرائيلية وحذر من أن ما هو أسوأ بكثير سيأتي ما لم تقبل إيران بسرعة التقليص الحاد لبرنامجها النووي الذي طالبتها به واشنطن خلال المحادثات التي كان من المقرر أن تستأنف غدا الأحد
ولكن مع إعلان إسرائيل أن عمليتها قد تستمر لأسابيع، وحثها الشعب الإيراني على الانتفاض على حكامه من رجال الدين، تزايدت المخاوف من تصعيد إقليمي يجذب إليه قوى خارجية، مع تداعيات اقتصادية ومالية عالمية
وقال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ساعدت في إسقاط صواريخ إيرانية
ومع ذلك، لا تزال الصواريخ الإيرانية تستهدف مناطق سكنية في إسرائيل، وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن القيادة الإيرانية تجاوزت خطا أحمر
وأضاف كاتس في بيان : إذا استمر (الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي) خامنئي في إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فستحترق طهران
وتوعدت إيران بالانتقام بعد الهجوم الإسرائيلي الذي وقع أمس الجمعة والذي أسفر، بحسب مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، عن مقتل 78 شخصا بينهم مدنيون
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران حذرت حلفاء إسرائيل من أن قواعدهم العسكرية في المنطقة ستتعرض للقصف أيضا إذا ساعدوا في إسقاط الصواريخ الإيرانية
وأطلقت جماعة الحوثي اليمنية، حليفة إيران، صواريخ على إسرائيل مساء أمس الجمعة، لكن صاروخا واحدا على الأقل بدا أنه انحرف عن مساره، مما أسفر، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال في الضفة الغربية المحتلة
ولكن الحرب المستمرة منذ 20 شهرا في غزة والأعمال القتالية في لبنان العام الماضي تسببا في إضعاف أقوى حليفين لطهران، وهما حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان، مما قلص قدرة طهران على إظهار القوة في مختلف أنحاء المنطقة إلى جانب خيارات الرد المتاحة أمامها
وحثت دول الخليج العربية، التي تساورها الشكوك دوما في إيران لكنها تخشى التعرض لهجوم في أي صراع أوسع نطاقا، على التهدئة في حين أدت مخاوف من تعطل صادرات النفط في منطقة الخليج إلى ارتفاع سعر النفط بنحو سبعة بالمئة أمس الجمعة
* ليلة من الانفجارات والخوف في إسرائيل وإيران
قال مسؤول إسرائيلي إن الهجوم الإيراني الليلي تضمن إطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن رجلا وامرأة قتلا وأصيب العشرات
وفي ريشون لتسيون، جنوبي تل أبيب، قالت الشرطة إن فرق الطوارئ أنقذت طفلة رضيعة كانت عالقة في منزل أصابه صاروخ. وأظهر مقطع مصور فرق الإنقاذ وهي تبحث بين أنقاض أحد المنازل
وفي ضاحية رمات جان الغربية، بالقرب من مطار بن جوريون، وصفت ليندا جرينفيلد الأضرار التي لحقت بشقتها قائلة « كنا نجلس في الملجأ، ثم سمعنا صوت انفجار قوي. كان الأمر مروعا
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ إيرانية سطح-سطح وطائرات مسيرة، وإن صاروخين أطلقا من غزة.
وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار إنه في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالدفاعات الجوية الإيرانية فإن « الطريق إلى إيران أصبح ممهدا
واستعدادا لتصعيد محتمل، جرى نشر جنود الاحتياط في أنحاء إسرائيل. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وحدات تمركزت على طول الحدود اللبنانية والأردنية
وفي إيران، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن دوي انفجارات سُمع ليلا في أنحاء العاصمة. وذكرت وكالة فارس للأنباء أن مقذوفين سقطا على مطار مهرآباد بطهران، وهو مطار مدني وعسكري
وقال التلفزيون الرسمي إن صاروخا دمر مجمعا سكنيا مؤلفا من 14 طابقا. وأضاف أن 60 شخصا قتلوا، لكن لم يصدر تأكيد رسمي بعد
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على هذا النبأ
وقال أمير سعيد إيرواني مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة إن 78 شخصا قتلوا في الضربات الإسرائيلية على إيران، إلى جانب إصابة ما يربو على 320 معظمهم مدنيون
* تضرر مواقع نووية إيرانية
ترى إسرائيل أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا لوجودها، وقالت إن حملة القصف تهدف إلى منع طهران من اتخاذ الخطوات المتبقة نحو صنع سلاح نووي، على الرغم من أن أجهزة المخابرات الأمريكية تقول إنها لم تر أي مؤشر على أن هذا كان وشيكا
ووصف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الضربات بأنها « عمل من أعمال الحفاظ على الأمن الوطني
وقال مسؤول عسكري اليوم السبت إن إسرائيل قتلت تسعة علماء نوويين إيرانيين، وإن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية في أصفهان ونطنز سوف تستغرق « أكثر من بضعة أسابيع » لإصلاحها
وتؤكد طهران أن برنامجها مدني بالكامل بما يتماشى مع التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي وأنها لا تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية
لكنها أخفت مرارا أجزاء من برنامجها عن المفتشين الدوليين، وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تنتهك معاهدة حظر الانتشار النووي
وتقول إسرائيل، التي لم توقع على المعاهدة ومن المعروف على نطاق واسع أنها صنعت قنبلة نووية، إنها لا يمكن أن تسمح لعدوتها الرئيسية بالمنطقة بالحصول على أسلحة نووية
وتعثرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لحل النزاع النووي هذا العام
وألمحت طهران إلى أنها لن تحضر الجولة التي كان من المقرر أن تعقد غدا الأحد في سلطنة عمان، لكنها لم ترفض بعد المشاركة بشكل قاطع
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله « تصرف الطرف الآخر (الولايات المتحدة) بطريقة تجعل الحوار بلا معنى. لا يمكنك ادعاء التفاوض وفي الوقت نفسه تقسم العمل بالسماح للنظام الصهيوني (إسرائيل) باستهداف الأراضي الإيرانية ». وتابع « لا يزال القرار الذي سنتخذه غدا الأحد بهذا الصدد غير واضح »
ودعا بابا الفاتيكان البابا ليون إلى « المسؤولية وتحكيم العقل
وقال « الالتزام ببناء عالم أكثر أمانا وخاليا من التهديد النووي يجب أن يُسعى إليه من خلال الاحترام المتبادل والحوار الصادق، من أجل إقامة سلام دائم قائم على العدالة والأخوة والخير العام
وأردف قائلا « لا ينبغي لأحد أن يهدد وجود الآخر أبدا. ومن واجب جميع الدول أن تدعم قضية السلام