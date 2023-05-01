تقديم كتاب « الخوارج بالمشرق و المغرب » للدكتور عبد الحميد سلامة

صدر مؤخرا كتاب جديد للدكتور عبد الحميد سلامة بعنوان « الخوارج بالمشرق و المغرب ( 37/ 543هجري –657/ 1148 ميلادي) أصولهم ، طوائفهم، أفكارهم، زعماؤهم، حروبهم، إماراتهم عن دار مجمع الطرش للنشر. وهو كتاب يؤرخ لأول مرة في تحليل منهجي ونق جزيئ و تعليق ثري ووصف دقيق لمعارضة سياسة دينية شرسة من الخوارج بالمشرق والمغرب ضد الدولة الأموية والدولة العباسية والإمارة الأغلبية والدولة الفاطمية وذلك من عهد الخلافة الراشدة حيث شاركوا في قتل عثمان بن عفان ثم اغتالوا عليا بن أبي طالب إثر معركة صفين و قرار التحكيم
و تواصل شغبم وطال قتالهم لمختلف السلطات العربية الحاكمة التي عاصروها وكفّروها رافعين شعارهم « لا حكم إلا لله » . وأسسوا إمارات خارجية بالمغرب خاصة حيث حكموا أنفسهم بأنفسهم دون أن يحققوا معظم تطلعاتهم إذ سرعان ما سقطوا في الحكم الفردي الوراثي و تعسفوا مع رعاياهم و تورطوا في الإختلاف و التناحر والإقتتال حتى تشتتوا واضمحلوا بعد خمسة قرون كانوا فيها عبئا ثقيلا على السلطات العربية دينيا و سياسيا و ماليا و ديمغرافيا. ويتميز الكتاب بمنهجية واضحة وأسلوب سلس يأسر القارئ و يرغبه في معرفة أخبار حقبة مهمة و خطيرة من تاريخ العرب طوال القرون الخمسة الأولى من ظهور الإسلام
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