في أكبر عملية حجز في تاريخ تونس، تفكيك شبكة دولية لترويج المواد المخدرة وحجز أكثر من « مليون » قرص مخدر « إكستازي » بقيمة تتجاوز 40 مليار
في إطار الحرب المتواصلة على المخدرات وفي أكبر عملية حجز في تاريخ تونس، تفكيك شبكة دولية لترويج المواد المخدرة وحجز أكثر من « مليون » قرص مخدر « إكستازي » بقيمة تتجاوز 40 مليار
في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما منها جرائم تهريب وترويج المواد المخدرة
وبناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى إدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، بشأن اعتزام شبكة دولية لترويج المخدرات تستهدف الأوساط التربوية والشبابية بالأقراص المخدّرة من نوع « إكستازي »، وفي عمل أمني نوعي مشترك بين مختلف الوحدات والذي تم تنفيذه إنطلاقا من إحدى معتمديات ولاية نابل تم إيقاف أطراف من الوفاق المذكور، كما أمكن حجز مايقارب « مليون و200 ألف » قرص مخدّر من نوع « إكستازي » بقيمة تجاوزت 40 مليار، عدد من السيارات الفاخرة استعملت في عمليات النقل، ومبلغ مالي
هذا وتمت العملية النوعية بعد متابعة دقيقة ورصد محكم لتحركات الشبكة