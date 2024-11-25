تعليق التدريس الحضوري في بيروت يوم الإثنين، وحزب الله يدمر ست دبابات إسرائيلية جنوب لبنان

قرّرت الحكومة اللبنانية، تعليق التدريس الحضوري في كلّ المدارس والمعاهد والجامعات، الرسمية والخاصة، في العاصمة بيروت والمناطق القريبة منها، اليوم الاثنين والاستعاضة عنه بالتعليم عن بُعد، كما قررت إتاحة خيار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام، وذلك بسبب « الأوضاع الخطرة الراهنة » الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة
وقال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إنّه قرّر « تعليق التدريس الحضوري » في كلّ المؤسسات التعليمية الواقعة في : بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا…وذلك يوم غد الاثنين
وأضاف، بحسب ما نقلت عنه الوكالة، أنّه قرر أيضا تمديد : مفاعيل التعميم الذي ألزم بموجبه المؤسسات التربوية الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري، بأن يتلازم ذلك مع التعليم من بُعد، حتى نهاية ديسمبر 2024
وأوضح الوزير أنّ هذه التدابير هدفها : المحافظة على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية والأهالي، في ظلّ الأوضاع الخطرة الراهنة
ويأتي هذا القرار بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة على مبان في أحياء عدّة في ضاحية بيروت الجنوبية سبقتها إنذارات لسكّان هذه المباني بوجوب إخلائها، في حين أطلق حزب الله نحو 250 مقذوفاً على إسرائيل وأعلن تدمير ست دبابات إسرائيلية جنوب لبنان في يوم واحد