تعليقا على تكليف المشيشي بتكوين الحكومة ، الإخواني نورالدين البحيري يهدّد بحرب أهلية

في تعليق على تكليف السيد هشام المشيشي بتكوين الحكومة القادمة ، علق اليوم الإخواني النهضاوي نورالدين البحيري بالتدوينة أسفله نشرها على حسابه الرسمي بالفايسبوك
إستقرار #تونس ونهضتها في أعناق كل أبنائها
الاعتصام بدستور الثورة وأحكامه وحرية التفكير والتعبير والتظاهر وتكوين الاحزاب والجمعيات وعلوية القانون والمساواة بين التونسيين جميعا دون استثناء في الحقوق والواجبات على قاعدة المواطنة وبالوحدة الوطنية والديمقراطية والتعايش والشراكة والتوافق وشرعية صناديق الاقتراع الحرة والشفافة ونتائج الانتخابات المعلنة كل ذلك وغيره من مبادئ وقيم سامية السبيل الوحيد لشعبنا لضمان الاستقرار واستمرار الدولة ووحدتها وامنها القومي وحماية الارواح والاعراض والاملاك واستكمال بناء المؤسسات وفي مقدمتها المحكمة الدستورية وانجاز الانعطافة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المطالب المشروعة للتونسيين في الحرية والكرامة والشغل والسكن والصحة والتعليم والنقل ورد الاعتبار لضحايا العهد البائد جهات محرومة وفئات مضطهدة وقطاعات مهمشة وافراد وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة
وخلاف هذا خطأ جسيم في حق تونس وتهديد جدي للانتقال الديمقراطي ولمكاسب الثورة ومدخل لعودة نظام الاستبداد والفساد اللعين والزج بالبلاد في متاهات ومزالق لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى
اللهم إجعل تونس بلدا آمنا مطمئنا إنك على كل شيئ قدير
للتذكير فقط ، الإخواني النهضاوي نورالدين البحيري هددّ بمائة ألف إنتحاري إرهابي للبقاء في الحكم