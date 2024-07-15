تعقيب الحكم الصادر في قضية وفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي

تولت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس، تعقيب الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بتاريخ 12 جويلية الجاري، في حق كافة المتهمين (12 أمنيا) في ما يعرف بقضية وفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي، والقاضي بسجن كل واحد منهم مدة عام واحد مع إسعافهم جميعا بتأجيل تنفيذ العقاب البدني، وفق ما صرح به ل (وات) اليوم الإثنين، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الطرخاني
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت في جلسة يوم 12 جويلية الجاري، بالحط من العقوبة السجنية في حق الأمنيين المتهمين في هذه القضية، من سنتين مع النفاذ العاجل إلى سنة مؤجلة التنفيذ، وفق ما أورده المحامي التومي بن فرحات في تدوينة على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي : فايسبوك
يذكر أن محب النادي الافريقي عمر العبيدي، توفي غرقا بوادي رادس مليان قبالة الحي الأولمبي، يوم 31 مارس من سنة 2018 ، وذلك إثر مطاردة أعوان الأمن لعدد من أحباء النادي الافريقي، عقب مقابلة رياضية بملعب رادس
وتم إثر حادثة الغرق إحالة 14 أمنيا على المحاكمة بحالة سراح، أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، والتي كانت قضت في 3 نوفمبر 2022 بسجن 12 منهم مدة عامين اثنين بتهمة القتل على وجه الخطأ، وبعدم سماع الدعوى في حق اثنين آخرين، ليتم لاحقا استئناف تلك الأحكام الابتدائية من قبل عائلة الشاب الراحل
يشار الى أنه منذ تاريخ 31 مارس 2018، تحولت عبارة « تعلم عوم » إلى شعار وحملة احتجاجية ضد الممارسات الأمنية والإفلات من العقاب