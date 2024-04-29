تعزيزات أمنية في حي النور بصفاقس إثر استيلاء مهاجرين غير نظاميين على إحدى المباني

تم صباح اليوم الاثنين إخلاء أحد المباني بحي النور بطريق المطار في صفاقس بعد استيلاء عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء عليه
وأفادت مراسلة الإذاعة التونسية في صفاقس زهور الحبيب، أن المهاجرين تعمّدوا الاعتداء على رجال الأمن بالحجارة
وطالب الأهالي بضرورة وضع حل جذري للانتشار المكثف للأفارقة وما يتهددهم من مخاطر تهدد سلمهم الأمني والاجتماعي
وفي تصريح لمراسلتنا، أكد مدير النظافة والعناية بالبيئة ببلدية صفاقس فائز الصامت، تسخير كل الموارد اللوجستية والبشرية بمشاركة الجهات الصحية لتعقيم المبنى بمنطقة حي النور فور انتهاء مختلف الوحدات الأمنية بحضور مسؤولين أمنيين كبار من إخلائه من العدد الكبير للأفارقة
المصدر : اذاعة صفاقس