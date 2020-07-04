تصنيف الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا : نسرين العماري تفضح مادار في مكتب مجلس النواب

أكدت النائبة نسرين العماري المكلفة بالإعلام في مكتب مجلس نواب الشعب في تدوينة نشرتها على فيسبوك مساء الجمعة 3 جويلية 2020 أن مكتب المجلس خرق الفصل 141 من النظام الداخلي
واعتبرت العماري أن ما حدث في المجلس « فضيحة »، وليس له الحق في مناقشة لائحة تصنيف الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي، وإنما تحديد جلسة عامة وهذه الأخيرة هي سيدة نفسها وكان على الأطراف التي صوتت ضد تعيين الجلسة التصرف بنفس الطريقة عندما قدمت لائحة ائتلاف الكرامة وليس اعتماد سياسة الكيل بمكيالين
وفي ما يلي نص التدوينة
الي صار اليوم في مكتب المجلس خطأ كبير و قرار غير قانوني وتجاوز سافر للفصل 141 من النظام الداخلي.. المكتب ليس له حقّ مناقشة اللائحة مهما كان مضمونها و إنّما تحديد جلسة عامة، وهذه الاخيرة هي سيّدة نفسها. وكان على الاطراف التي صوّتت ضد تعيين الجلسة التصرّف بنفس الطريقة عندما قُدَّمَت لائحة ائتلاف الكرامة حول الإستعمار الفرنسي، وليس اعتماد سياسة الكيل بمكيالين
نحن من اول يوم تقلدنا فيه هذه المسؤولية كانت كل قراراتنا مبنيّة على تطبيق النظام الداخلي مهما كانت هنّاته. و من يرفض النظام الداخلي الحالي عليه بتنقيحه صلب اللجنة البرلمانية، أمّا عدم إحترامه فهو فضيحة من ممثل سلطة تشريعية
للتاريخ صوّتنا نحن نسرين العماري وطارق الفتيتي ممثلي كتلة الإصلاح مع تعيين جلسة للمناقشة والتصويت على لائحة « تصنيف الإخوان تنظيم إرهابي » المقترحة من طرف الحزب الدّستوري الحرّ صلب مكتب المجلس تطبيقا لمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي
نسرين العماري