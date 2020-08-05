تشكيل الحكومة : الدستوري الحر يرفض أي مشاورات تضم ممثلي تنظيم الإخوان

على إثر توصلنا صباح اليوم بدعوة من السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة، نذكر الرأي العام بمواقفنا الثابتة في هذا الخصوص
**لسنا معنيين باتخاذ أي موقع في الحكومة
**لا نشارك في أي مشاورات تضم ممثلي تنظيم الإخوان ولا نزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفا
**نتفاعل إيجابيا في الحالات التالية
-تكوين حكومة تضم مختلف القوى المدنية وتستبعد تنظيم الإخوان وأذرعه وغواصاته
-تكوين حكومة كفاءات مستقلة فعليا وكليا عن الأحزاب
في انتظار توضح ملامح الحكومة الجديدة لا يمكننا في هذه المرحلة تلبية الدعوة
مع تمنياتنا بأن يتخذ السيد هشام المشيشي القرار الصائب الكفيل بفتح أبواب تصحيح المسارات الهدامة
عن الحزب الدستوري الحر
الأستاذة عبير موسي
رئيسة الحزب