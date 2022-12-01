تسجيل الهريسة التونسية ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي لليونسكو

بكل فخر واعتزاز، صادقت يوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022 اللجنة الدولية الحكومية لليونسكو ، في دورتها 17 المنعقدة بمدينة الرباط من 28 نوفمبر إلى 03 ديسمبر 2022، على تسجيل عنصر « الهريسة : المعارف والمهارات والممارسات المطبخية والاجتماعية » ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية. وذلك باعتبارها عنصرا بارزا ومميزا من عناصر التراث الغذائي الوطني، منتشرة في كامل البلاد التونسية في المدن كما في الأرياف، ولها رواج خارج أرض الوطن، وقد اشتهرت بصفة خاصة بالمناطق المعروفة بزراعة الفلفل
وينتهز المعهد الوطني للتراث هذه المناسبة للتعبير عن سعادته البالغة بهذا الاعتراف الدولي السامي لعنصر مميز من عناصر الهوية الوطنية وإقراره في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية
كما يعرب المدير العام للمعهد عن عميق شكره وامتنانه لوزارة الشؤون الثقافية على دعمها المتواصل، و يعبر عن فخره واعتزازه بالكفاءات الوطنية ممثلة في باحثي المعهد الوطني للتراث ونخص بالذكر الأستاذ الدكتور عماد بن صولة والدكتور الناصر البقلوطي والدكتورة أسمهان بن بركة الذين أبلوا البلاء الحسن وتابعوا الترشيح من الخطوات الأولى حتى التسجيل النهائي وذلك بالشراكة مع بعض الجمعيات والشخصيات الاعتبارية وعلى رأسها
– جمعيّة صيانة مدينة نابل.
– مجمع صناعات المصبّرات الغذائيّة،
– مشروع النفاذ للأسواق للمنتوجات الغذائيّة والمحليّة
وبذلك تكون الجمهورية التونسية تمكنت في أمد قصير من تسجيل 5 عناصر هي
1- 2018: « المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان »، ملف وطني
2- 2019: « النخلة: المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات »، ملف عربي مشترك
3- 2020: » صيد الشرفية بجزر قرقنة »، ملف وطني
4- 2020: « الكسكسي: المعارف والمهارات والممارسات المرتبطة بإنتاجه واستهلاكه »، ملف مغاربي مشترك مع الجزائر والمغرب وموريتانيا
5- 2021: « فنون الخطّ العربيّ: المهارات والمعارف والمُمارسات »، ملف عربي مشترك
كما أودعت بلادنا ملفين ينتظر أن يقع البت فيهما في الدورة القادمة وهما الملف الوطني
« فنون العرض لدى طوايف غبنتن » والملف العربي المشترك حول « النقش على المعادن : الفنون والمهارات والممارسات
فهنيئا لتونس بهذا التميز وشكرا لكل من ساهم في هذا المنجز من قريب أو بعيد