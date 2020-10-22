تركيا تخفض رواتب مرتزقتها السوريين في ليبيا

أكد مصدر مُطلع، أن هناك حالة من التمرد بين صفوف المرتزقة السوريين في ليبيا بعد قرار تخفيض رواتبهم، مشيرًا إلى أن قادة الفصائل السورية المعارضة الموالية لتركيا أخبرت مرتزقتها في ليبيا بقرار تخفيض الرواتب مرة ثانية بذريعة هدوء المعارك
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة “ستيب” السورية، أن الاتفاق مع المرتزقة السوريين كان على راتب 2000 دولار شهريًا، وبعدها فتحت قيادات فصائل المرتزقة باب سرقة عبر خصم مبالغ تتراوح ما بين 500 إلى 800 دولار أمريكي، لافتًا إلى أن التخفيض الجديد أوصل الرواتب إلى 7000 ليرة تركية شهريًا، أي نحو 850 دولار أمريكي
وأضاف أن قرار التخفيض شمل حتى العناصر التي لها بحوزة القادة رواتب الخمس شهور الفائتة، مؤكدًا أنهم تعرضوا لعملية نصب إضافية بنحو ألفي دولار، مشيرًا إلى أن القرار الجديد تسبب بتمرد نحو 150 عنصرًا من مرتزقة فصيل فرقة المعتصم وإعلانهم العصيان داخل معسكر الخميس في طرابلس
وأفاد المصدر، أن المرتزقة المتمردين طالبوا بالعودة إلى سوريا، ليأتي لهم الضباط الأتراك وقيادات من فصيل السلطان مراد ويتفاهموا معهم بغية إنهاء الاعتصام، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل حلُّه وسط دعوات من العناصر التابعة لبقية الفصائل، عبر غرف المراسلات الخاصة بهم للتمرد على قرار التخفيض
وكالة الأنباء الليبية