تركيا تؤكد أنها ستواصل التنقيب عن النفط في ليبيا

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأحد، أن ليبيا تتمتع بالنفط وأن بلاده تخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وستواصل عمليات التنقيب والشراكات وفق مبدأ « رابح-رابح »، وذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل التوتر بين تركيا ومصر بشأن الأزمة الليبية
وقل دونماز إن « النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا، يجب أن تستخدم أولا في تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها ». وأضاف : أن تركيا ستواصل أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا، وتخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال التي ستجري بهذا البلد، وهو ما كان قائما في السابق
وتابع دونماز بالقول إن تركيا « تخطط لعقد شراكات مع الجانب الليبي في الحقول الموجودة بالبلاد وفق مبدأ رابح – رابح، وهناك موقف إيجابي من الطرف الآخر حول هذا الموضوع »، وفق ما نقلته وكالة أنباء « الأناضول » التركية الرسمية من تصريحات له على قناة محلية تركية
وأشار دونماز إلى أن إنفاق تركيا على واردات الطاقة يقدر بنحو 40 مليار دولار سنويا، وقال إن هذا المبلغ يجب خفضه عبر الطاقة المنتجة بإمكانات محلية. وأضاف أن 62% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال عام 2019، أنتجتها تركيا عبر الموارد المحلية والمتجددة، وهذا المعدل بلغ 66% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري
داود أوغلو يدعم استراتيجية الحكومة التركية بشأن ليبيا والمتوسط
عبّر رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، عن دعمه بقوة لاستراتيجية الحكومة بشأن ليبيا والبحر الأبيض المتوسط، داعيًا إلى مواصلة هذه السياسة بحزم للحفاظ على مصالح البلاد
داود أوغلو، وهو رئيس الوزراء الـ26 للجمهورية التركية، قال في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر، إن : المشاريع التي تستثني تركيا من شرق المتوسط لا هي شرعية ولا قابلة للتطبيق
وأضاف أن : أي معادلة سواءاً كانت في مجال الطاقة أو الأمن تستثني تركيا هي محكومة بالفشل. وفي هذا الإطار على تركيا أن تستمر في سياستها بحزم بما يحفظ مصالحها
وأوضح أن دعم تركيا لحكومة الوفاق ، هو في الاتجاه الصحيح من الناحية السياسية والاستراتيجية، ومتطابق مع القانون الدولي
وشدّد داود أوغلو على أن رغبة تركيا في تطوير علاقات أخوية مع جيرانها لا يعني تخليها عن مصالحها القومية والاستراتيجية، ولا يمكن هنا أن تُحصر في خليج أنطاليا شرق المتوسط
ودعا إلى أن تعزز تركيا انتصاراتها العسكرية في ليبيا وتحولها إلى مكتسبات سياسية، وتنتهج سياسة تحصّن مكتسباتها العسكرية وتقوي من وضع حكومة الوفاق الوطني
وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع العميل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة من المليشيات الإخوانية الإرهابية، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي