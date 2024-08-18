تحركات غضب واحتجاج منتظرة في قطاع التعليم الأساسي و الثانوي

قال الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي إن الهيئة الإدارية القطاعية التي انعقدت أمس السبت 17 أوت الحالي بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل قد قررت تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية تختتم بيوم غضب أمام الوزارة فضلا عن تنفيذ إضراب قطاعي عام سيُحدّد موعده لاحقا
وأوضح العزابي في تصريح ل(وات) أن هذه التحركات المنتظر تنفيذها بعد العودة المدرسية وفقة روزنامة ستحددها الجامعة العامة للتعليم الأساسي : تأتي ردا على سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية في علاقة بتطبيق المطالب المدرجة باللائحة المهنية لسنة 2022 ومحاضر الجلسات الممضاة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي
ومن المنتظر أن تنشر، غدا الاثنين، الجامعة العامة للتعليم الأساسي اللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي والمتعلقة أساسا بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمدرسين
ويأتي الإعلان عن هذه التحركات في قطاع التعليم الأساسي إثر إعلان الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في 12 أوت الحالي عن جملة من التحركات الاحتجاجية بالمندوبيات الجهوية فضلا عن تنفيذ تجمع أمام وزارة التربية وإقرار إضراب قطاعي عام سيقع تحديد موعده لاحقا
وكانت وزارة التربية نشرت بيانا منذ أيام على صفحتها الرسمية أعلنت فيه عن منعها لتنفيذ أي احتجاج في مقرات المندوبيات الجهوية للتربية « من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ». كما أعربت عن حرصها على عقد جلسات تفاوض لحل المشكلات وتطبيق النقاط المرصودة في محاضر الاتفاق مع النقابات