تحديد موعد الجلسة الاولى لقضية التآمر أمام الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 مارس القادم

24/01/2025 |

خلافا لما تم تداوله، تعلم هيئة الدفاع الموسع عن جميع المحالين في قضية التآمر المزعومة وانه تم تحديد موعد الجلسة الاولى للقضية امام الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 مارس 2025 

وتدعو هيئة الدفاع جميع الزملاء والزميلات للحضور بكثافة واعلام نيابتهم ومؤازرة منوبيهم من اجل كشف كامل الحقيقة حول هذا الملف

كما تطالب هيئة الدفاع الموسعة السلط القضائية بتوفير ادنى ظروف المحاكمة العادلة من حيث تنظيم الجلسة وعلنيتها

عن هيئة الدفاع الموسعة عن المحالين في قضية التآمر المزعومة

بيان للراى العام