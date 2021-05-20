تحجير السفر على سمير الوافي في قضية تحيل

تم اليوم الخميس، تحجير السفر على الاعلاميّ سمير الوافي، وفق ما اوردته شبكة « العربية تونس » عن : بيزنس نيوز
واضاف المصدر ذاته، أن الوافي سيمثل أمام القضاء بعد تقديم قضية تحيّل ضده من أحد المواطنين الذين يتهمه بحيازة مبلغ مالي يعود له دون وجه حقّ ورفض اعادته، والتحيّل عليه في قضية مشابهة للقضية الأولى التي تمت محاكمته على اثرها وايداعهُ السجن
واشار إلى أنه تم أخد بصمات الوافي من قبل الوحدات المختصة وأخذ صور جانبيّة له، للانطلاق في التحقيق معه بشأن قضية التحيل والابتزاز الثالثة في رصيده، وفق المصدر ذاته
ونشر سمير الوافي التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك
لاحظوا جيدا أنه لم ينف تحجير السفرعليه
أكذّب ما جاء في إحدى المواقع من تفاصيل حول قضية جديدة تم التحقيق معي فيها…وأؤكد أنها قضية قديمة تعود وقائعها إلى عام 2013 وسبق أن نظر فيها القضاء وتم التحقيق معي فيها عام 2017 وتم حفظها نهائيا ثم أعيدت إثارتها على المسؤولية الخاصة…وتتعلق بقرض بنكي لشركة خاصة وليس لشخصي…وهي قديمة ومضت عليها ثمانية سنوات