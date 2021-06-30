تبًّا للمشيشي وتبّا للغنوشي و تبّا لقيس سعيد

أحرار تونس، يعتدى على عبير موسي من طرف اثنين من اللا كرامة، يموت شعبنا من الكرونة، يطلق سراح من بقي في السجون أشهرا وسنوات دون أن نعرف شيئا عن أسباب الإيقاف أو السراح، يتهاوى الإقتصاد وترتعش مؤسسات الدولة وهياكلها وتتعمق البطالة ويليها الفقر…ورئاساتنا الثلاث تتخاصم المسؤوليات دون اعتبار التونسيين وما يعانون، متناسين أن البلاد على حفا الهاوية. يريد المشيشي البقاء في القصبة وإن باع ذمته للشيطان ويتمسك آخر أرباب الإخوان بكرسي قصر باردو لبيع ما بقي من تونس لحماته من إمارة قطر وينغمس ساكن قرطاج في تألهه وتغريداته اللا وجودية، مستوحيا ألفاظا وتركيبات أكلها (وليس أكل عليها) الزمن وشرب. ألم يحن الوقت لهبة من شعبنا ليصدهم وليصد من يصنعون رداءهم ويتخفون داخله انتهازا وتمعشا وسرقة، وليعلي حق تونس والتونسيين في عيش أفضل؟
تبا لك يا المشيشي يا من بعت ضميرك للشيطان مقابل سلطة واهية…وتبا لك يا الغنوشي يا من تعتبر تونس حفنة تراب في مشروع الأمة الإسلامية…وتبا لك يا سعيد يا من تحلم بنظام لا يستقيم إلا في ذهنك السقيم. أهذا حظ تونس؟ أن يلتقي عليها الضعف والجهل والتخلف والخبل في الآن ذاته؟ هبوا يا أهل هذا البلد كما سأفعل. ولأن لا مجال لإنقاذ تونس اليوم إلا عن طريق منظومة وطنية قائمة، فإني اخترت الحزب الدستوري الحر الذي بين أنه الوحيد على مقاومة المنظومة الفاسدة التي أدت البلاد إلى الوضع الحالي الذي لم يسبق له مثيل. عبير موسي والدستوري الحر، أنا معكما، إليكما وفيكما
صالح قريشي