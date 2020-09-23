تأكدت اليوم أن قيس سعيد خطر وكارثة على هذا البلد

إستمعت اليوم إلى كلمة قيس سعيد عند لقائه برئيس الحكومة السيد هشام المشيشي وكيف ندد بتعيين كفاءات لا يختلف وطنيان إثنان حول القيمة المضافة التي باستطاعتهم تقديمها لهذا البلد في هذا الظرف الكارثي وخصوصا السادة التوفيق بكار و المنجي صفرة والياس الغرياني و سليم التيساوي
إستمعت كيف يعمد رئيس الجمهورية الى التدخل السافر في صلاحيات رئيس الحكومة وهو المفترض أن يكون حاميا لإحترام الدستور
وإستمعت أيضا إلى أحكام بالإدانة على أشخاص لم يصدر في شأنهم أحكام قضائية بالإدانة وكيف سلبهم حامي الدستور قرينة البراءة التي يؤكد عليها الدستور
بعد أن إستكملت سماعه وشاهدت صور لقاءاته مع رضا بلحاج رئيس حزب التحرير السّلَفي تأكدت أن قيس سعيد خطر وكارثة على هذا البلد
الدكتور جوهرالجاموسي