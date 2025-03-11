تأخير النظر في قضيّة « التسفير » إلى 25 مارس الجاري ورفض جميع مطالب الإفراج

قرّرت الدائرة الجنائيّة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، اليوم الثلاثاء ، تأخير النظر في ما يعرف بقضيّة » التسفيرإلى بؤر التوتر » إلى يوم 25 مارس الجاري للترافع ، مع رفض جميع مطالب الإفراج على المتهمين ، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
ويمثل المتهمون في هذه القضيّة أمام الدائرة الجنائيّة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس بعد أن قرّرت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 11 جانفي 2024 إحالة جميع الموقوفين على هذه الدائرة من أجل عدّة تهم ذات صبغة إرهابية
تجدر الإشارة الى أنه تمّ بتاريخ 29 سبتمبر 2022، توجيه التهم رسميا لـ 820 شخصا في هذه القضية ، من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض (شغل منصب وزير للداخلية) والقيادي الأمني السابق فتحي البلدي و رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي
وفي نفس اليوم، قرر قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب، تأييد قرار الإبقاء على 39 شخصا من المظنون فيهم من بين المشمولين بالبحث في نفس الملف في حالة سراح