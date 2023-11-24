تأجيل قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي

أفادت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، القاضية حنان قداس، مساء اليوم الجمعة، بأن الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي، قررت تأخير قضية الشهيد شكري بلعيد إلى جلسة يوم 15 ديسمبر المقبل، وتأخير قضية الشهيد محمد البراهمي إلى جلسة يوم 5 جانفي 2024، وذلك لمواصلة تنفيذ الأحكام التحضيرية طبقا لطلبات هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي
وأوضحت قداس لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم في جلسة اليوم جلب واخراج كل المتهمين الموقوفين على ذمة القضيتين من سجون ايقافهم، ومثلوا جميعهم أمام الدائرة الجنائية المختصة بحضور محامييهم وهيئة الدفاع عن الشهيدين
يذكر أن الشهيد شكري بلعيد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اغتيل أمام منزله رميا بالرصاص بالمنزه السادس (ولاية تونس) يوم 6 فيفري 2013 ، في حين أغتيل الشهيد محمد البراهمي المنسق العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي يوم 25 جويلية 2013 رميا بالرصاص أمام منزله بأريانة