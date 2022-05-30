بطلب من المحامين تمّ تأجيل استنطاق الدّكتور أبو يعرب المرزوقي أمام الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس بتهمة ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة، بخصوص 5 شكايات مقدّمة من محاميتين في حقّ رئاسة الجمهوريّة على خلفيّة 5 تدوينات مؤرّخة في 09 فيفري ، و23 جوان ، و26 جويلية ، و31 جويلية ، و 26 أكتوبر 2020 , ( تمّت معاينتها رسميّا في 29 ديسمبر 2020 ( تحتوي حسب الشّكايات على » عبارات وألفاظ تمسّ من هيبة الدّولة التّونسيّة وفيها إساءة كبيرة وتهجّم واضح على القائد الأعلى للقوّات المسلّحة في شخص رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد » ، وقد تمّ توجيه الشّكايات إلى القضاء العسكريّ بتهمة التّآمر على أمن الدّولة وتحقير القائد الأعلى للقوّات المسلّحة وإحداث البلبلة في الأوساط الإجتماعيّة والسّياسيّة ، وقد تخلّت عنها المحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس لفائدة القضاء العدلي لانتفاء الصّبغة العسكريّة ولأنّها تُعَدّ مبدئيّا من قبيل القيام بأمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة مناط الفصل 67 من المجلّة الجزائيّة
تأجيل استنطاق الإخواني أبو يعرب المرزوقي ليوم 06 جوان
30/05/2022 |