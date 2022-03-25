بين قرطاج والقصبة..من يتحمّل مسؤولية «برنامج الإصلاح الهيكلي العميق» ؟

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أول أمس الأربعاء 23 مارس 2022 على مجلس وزاري لـ«النظر في الإجراءات العاجلة لدفع الاقتصاد» وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة
ويعدّ هذا الاجتماع الذي استبق «الاجتماع الدوري» المعهود الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية نظريا كل خميس، من أهم أعمال الحكومة التي تنفذ «السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية» وهي «مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية» مثلما جاء في الفصول 17 و 18 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية
ومن هذا المنطلق، فإن مضامين ومخرجات اجتماعات الحكومة وجلسات عملها سواء في إطار مجالس وزارية عامة أو وزارية قطاعية أو خاصة تحت إشراف رئيسة الحكومة، تندرج ضمن خيارات رئيس الجمهورية وتوجهاته ولا تقل أهمية من حيث المضامين عن تلك التي تتم تحت إشراف سيادته مباشرة
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو حول الاختيار في حدّ ذاته وحول هذا التوجّه في العمل.. بعبارة أخرى، إذا كانت الاجتماعات على نفس درجة الأهمية، لماذا يقتصر دور رئيسة الحكومة على ترؤس الاجتماعات ذات البعد المعيشي والصحي والاجتماعي والاقتصادي وخصوصا الاقتصادي الاستراتيجي إن جاز القول ؟
في اجتماع الأربعاء، بإشراف السيدة بودن، كشف بلاغ رئاسة الحكومة في متنه الأخير لبّ الموضوع وتحدّث عن وجود «استراتيجية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة» وهي استراتيجية «ستركز في خطوطها الكبرى على جملة من العناصر في علاقة بالخصوص بتنشيط الاستثمار» بالتركيز على أربعة محاور أساسية، تتضمن قرابة 50 إجراء
ويتمثل المحور الأول في دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل، ويتعلق المحور الثاني بإعادة تنشيط الاستثمار والمحور الثالث بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال، والمحور الرابع بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير
ويخلص البلاغ إلى أن هذه المحاور الأربعة الكبرى ستمثل : إطارا أوليا لإحداث ديناميكية جديدة على المدى القصير وعلى المدى المتوسط بالتوازي مع برنامج الإصلاح الهيكلي العميق الذي أعدته الحكومة والتي هي بصدد مناقشته مع صندوق النقد الدولي وباقي الشركاء حتى تتمكن تونس من تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية
وتزداد وجاهة طرح سؤالنا عندما نجد أن الوضع العام في البلاد والمباحثات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي كانت أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة في نفس اليوم، و«تناول اللقاء المباحثات التي ستجمع الحكومة بوفد ممثل لصندوق النقد الدولي» وفق بلاغ آخر صادر عن قرطاج، وكم نحن بحاجة لسماع رأي ساكن قرطاج في هذا الباب بالذات لإدراك «التوجيهات والاختيارات» التي يتبنّاها وأقدم على ضبطها للبلاد والعباد في محيطنا الإقليمي والدولي على الأقل منذ تاريخ 25 جويلية 2021
قد يكون إحجام رئيس الجمهورية عن ترؤس اجتماع تُدرج في جدول أعماله العلاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية الأجنبية تكتيكا وجيها لبيان حدود ومحدودية العلاقة معها وخصوصا عدم الإذعان لشروطها وتعليماتها وبالتالي اجتناب قول ذلك بالفصاحة المعهودة لسيادته مع شيء من «الصواريخ الجاهزة للإطلاق على منصاتها»، لكن الخشية أن تكون ثمة نية للتقيّة وعدم المجازفة بالخوض في موضوع خلافي على الملإ وفي المباشر
إن العلاقة بالمؤسسات المالية عموما وصندوق النقد تحديدا مسألة خلافية في بلادنا، أجل، وقد عرف التاريخ الحديث فصولا عديدة من المواجهة بين «السلطة» والأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل وحتى الأحزاب السياسية التقدمية بسبب هذه العلاقة وتداعياتها
إنه لا حديث في تونس اليوم وهي تكابد أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة إلى جانب الأزمة السياسية والقيمية، إلا عن «طوق النجاة» الذي تلوّح به هذه المؤسسة المالية والذي يجد حكام تونس الجدد بعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة حرجا وخشية في المجاهرة بمجادلتها كي لا نقول معارضتها وتحدّيها وحتى استعدائها
ولم يكن غريبا خلال منظومات الحكم المتعاقبة بعد 2011 أن يسود التبرير والتنسيب وكذلك الإشادة أحيانا بالوجه «الخيّر» لصندوق النقد الدولي، وكيف أن تونس هي التي اختارت التوجه إليه وليس هو الذي انتهز الفرصة لأسرنا في برامجه الإصلاحية ولا مناص لنا اليوم سوى الرجوع إليه كما تقول الأغنية
لم يعرف تاريخ الإنسانية بلدا مرّ به صندوق النقد الدولي، وابتلع وصفة الإصلاح الهيكلي ونجا في مشارق الأرض ومغاربها، ولماذا البحث بعيدا، ألم تكابد تونس عناء العلاقة مع هذه المؤسسة منذ ثمانينات القرن الماضي؟
إن المنتظر والمنشود والمطلوب من رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو يعبر عن إرادة الشعب ويبشرنا بالتطهير والإصلاح السياسي والقانوني، أن يهتم بالشأن الاقتصادي وينير للتونسيين وجه العلاقة بصندوق النقد الدولي وعموم شركائنا الدوليين ووضعنا في صورة «برنامج الإصلاح الهيكلي العميق» الذي أعدته حكومته
في ما عدا ذلك، سيُحسب «برنامج الإصلاح الهيكلي العميق»، إن نجح – وهو ما نبتغيه لبلادنا – لفائدة ساكنة القصبة، وإن قُدّر له تكبيل تونس وإغراقها في التبعية – وهو ما نعارضه ونقاومه – فسيُسجّل للأسف في رصيد أول امرأة تحظى بشرف رئاسة الحكومة في دولة عربية والحال أنها نظريا ووفق المرسوم 117 لا ناقة لها ولا جمل في ما قد يحلّ بنا
إن الوقت ما يزال مناسبا، وقد نستمع إلى رئيس الجمهورية في قادم الأيام وهو يحدّثنا عن هذا البرنامج الإصلاحي وعن المقاربة التي جعلته يضمن مبدئيا استقلال القرار الوطني وكذلك الاستقرار الاجتماعي والعيش الكريم الذي يريده التونسيون
بقلم: مراد علالة