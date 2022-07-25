بوعسكر يطرد سامي بن سلامة من هيئته ويفتح باب تدليس نتائج استفتاء قيس سعيد

منعت هيئة قيس سعيد للإنتخابات أو ما يسمى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 25-07-2022 عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة الذى يحتضن المركز الإعلامي للهيئة
وقال عضو الهيئة محمد التليلي المنصري : إن مجلس الهيئة قد اتخذ قرار منعه، وأن القانون الانتخابي يمنحه هذه الصلاحية المتعلقة بقرار الإحالة والمنع من الدخول طبقا للفصل 15
وأوضح انه تم أخذ القرار في انتظار القرار الذي سيصدر من الجهات الرسمية بخصوص طلب إعفائه، مبينا ان بن سلامة قد ارتكب خروقات جسيمة وموثقة، جعلت من مجلس الهيئة يتخذ قرار منعه
من جهته أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر خلال الندوة الصحفية ان مجلس الهيئة اتخذ قرارا في شأن عضوها سامي بن سلامة وسيتم تنفيذه في إطار القانون، و اضاف انه لن يتم السماح لأي شخص بإرباك مسار الإستفتاء، وسيتم تطبيق القانون، مكتفيا بذلك دون ذكر أي تفاصيل
بدوره اتهم بن سلامة وزارة الداخلية بمنعه من دخول قصر المؤتمرات، وقال إن دوره كعضو هيئة مباشر لمهامه مراقبة العملية الانتخابية وتنظيمها »، منتقدا قرار منعه ومتسائلا عما اذا كان يمثل خطرا على نزاهة الاستفتاء ليتخذ في شأنه هذا القرار