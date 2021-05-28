بوشلاكة ، سارق المليار الصيني ، يَنْعَتُ حسن الزرقوني بالدجّال

28/05/2021 |

نشر، منذ دقائق ، الإخواني رفيق بوشلاكة سارق المليارالصيني وصهر راشد الغنوشي بوجلغة ، التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك

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ضمن خطة شيطنة النهضة بخلفية صناعة مشهد سياسي جديد ضد النهضة وحلفائها. المعطيات التي لدي وبناء على استطلاع رأي علمي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، أن النهضة متقدمة وبنسب واسعة على بقية المنافسين وقيس سعيد في تراجع مريع.
لا تصدقوا الدجالين المتسربلين بالغطاء العلمي والمعطيات الاحصائية الكاذبة