يتناقل منتسبو حركة النهضة الإخوانية فيديو لياسين الطريقي عضو المكتب السياسي للحركة المذكورة ونصا للطفي الحيدوي رئيس تحرير موقع الشاهد يروّجان فيه أن الزعيم بورقيبة كان على علاقة وطيدة بحركة الإخوان المسلمين وأنه دافع عنهم وغير ذلك من الترهات والأكاذيب التي لا يسندها واقع أو وثيقة فضلا عن أن الحيدوري دلس التواريخ وزوّر نقوله من مذكرات الشاوي وغيرها، تصحيحا لما ورد لدى المذكورين أعلاه نورد جملة من الحقائق التي تحدّد طبيعة العلاقة وحدودها بين الزعيم بورقيبة والإخوان المسلمين
تعود معرفة بورقيبة بالإخوان المسلمين إلى الفترة التي رحل فيها إلى الشرق فيما بين 1945 و1948 وهي الفترة التي عرفت فيها مصر نشاطا للتنظيم السري للإخوان المسلمين الذي فجّر واغتال قيادات سياسية رسمية كأحمد ماهر باشا ومحمود فهمي النقراشي باشا وغيرهما، أيامها كان بورقيبة مستقرا في دار الإخوان المسلمين بالحلمية وكان يحضر دروس الجمعة التي يلقيها حسن البنا، يقول الباقوري: « وقد كان في دار الإخوان بالحلمية على يمين الداخل جناح صغير أذكر أنه قد نزل فيه لفترة طويلة من الزمن الأستاذ المجاهد الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة »(1)، مَثَّل سكن الرئيس الأسبق في دار الإخوان المسلمين وحضوره دروس الجمعة لمرشدهم العام فرصة مكنته من التعرّف عن قرب على هذه الجماعة ومن تلمّس خطورة منهجها ووسائلها في العمل السياسي، وأذكر هنا حادثتين شهيرتين عايشهما بورقيبة وأعتقد أنهما حدّدتا موقفه من الخلط بين الدين والسياسة . الحادثة الأولى تتمثل في اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء في شهر فيفري 1945 وما تلاها من أحداث ومحاكمات والحادثة الثانية وقعت في نفس السنة لمّا أثيرت اتهامات أخلاقية بالتحرش بنساء التنظيم طالت عبد الحكيم عابدين السكرتير العام للجماعة وزوج شقيقة حسن البنا حيث عمد الأخير إلى الدفاع عن صهره باستماتة لا يحسد عليها نلحظ ما يشبهها في دفاع الغنوشي عن صهره هذه الأيام، ولأن بورقيبة يحفظ المعروف لأصحابه فقد أبقي علاقاته الشخصية موصولة مع كل الذين أعانوه ومدّوا له يد المساعدة أيام كان في القاهرة فساعدهم واحتضنهم فيما بعد، هذا السلوك نفسه نجده حاضرا حتى مع الإخوان المسلمين كتوفيق الشاوي الذي تدخل لديه من أجل إنقاذ سيد قطب من تنفيذ حكم الإعدام يقول الشاوي: « خرجت من بيروت وذهبت إلى تونس عن طريق ألمانيا وكانت معي زوجتي، استقبلنا بورقيبة شخصيا في قصره وشرحت له القضية وقلت له إن هدفي هو إنقاذ سيد قطب لأني أخشى أن تنتهي المحاكمة بالحكم عليه بالإعدام وهو شخصية فذة ومفكر إسلامي لا يجوز أن يقضى عليه… ولمّا عرضت عليه القضية وجد أنها فرصة للتشهير بعبد الناصر والانتقام منه وأصدر أوامره للصحافة والحزب والبرلمان وكل من في تونس للدفاع عن سيد قطب وكان هذا الدفاع يأخذ في كثير من الأحيان صورة النقد والهجوم على الدكتاتورية الناصرية والاستبداد الناصري »(2) وهو ما تمّ فعلا حيث باشرت وسائل الإعلام سنة 1966 حملة مكثفة ليس دفاعا عن سيد قطب ولكن هجوما على عبد الناصر ونظامه وقد شارك في هذه الحملة عدد من الأسماء المعروفة كالحبيب بولعراس والبشير العريبي والمفتي الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور الذي نشر مقالا في الموضوع أعيد نشره فيما بعد في كتابه ومضات فكر، باستثناء ما ذكر أعلاه لا نجد للزعيم علاقة بالإخوان المسلمين إلا ما تقتضيه الآداب العامة حيث يتم الاستشهاد بصورة يبدو فيها الزعيم الحبيب بورقيبة وهو يتوسط الأمير عبد الكريم الخطابي وشقيقه محمد وعلى اليسار حسن البنا، هذه الصورة الجماعية أخذت بمناسبة تكوين لجنة تحرير المغرب العربي برئاسة الخطابي فهي توثيق للذكرى لا أكثر ولا أقل وأمثال هذه الصورة مع الخطابي وغيره من الشخصيات لا عدّ لها ولا حصر فهي بالتالي لا تحمل أي دلالة سياسية توحي بأن هنالك علاقة ما بين الزعيم والبنا ومن الجدير بالملاحظة أن الزعيم الإخواني محمود عبد الحليم رفيق البنا في التأسيس في مذكراته التي نشرها في ثلاثة أجزاء وعند حديثه عن المغرب العربي في هذه الفترة يقول: « أما شمال إفريقيا وهو المغرب العربي وإن كانت الظروف السياسية لم تتح لمقابلات بين المجاهدين فيه وبين الإخوان فإن الإخوان كانوا حريصين على مراسلة هؤلاء المجاهدين للتعرف على حقائق عندهم فكانت هناك مراسلات بيننا وبين عبد الحميد ابن باديس في الجزائر….. وكانت هناك مراسلات بيننا وبين المجاهدين في مراكش مثل علال الفاسي وحزبه.. »(3) الأمر الذي يعني أنه لم يكن لبورقيبة أي اتصال بالإخوان المسلمين ويصل التدليس مداه لما يدعي لطفي الحيدوري أن بورقيبة اجتمع بسيد قطب والحال أن سيد قطب كان في رحلة دراسية في أمريكا أيام كان بورقيبة في القاهرة كما أن سيد أيامها كان يمارس النقد الأدبي من ذلك معاركه مع العقاد ولم يعرف الإخوان المسلمين إلا بعد وفاة حسن البنا سنة 1949 وهو التاريخ الذي يمثل نقلة في الحياة الفكرية للرجل نقلته من الآداب والنقد والفنون إلى التنظير للإرهاب والتطرف بحيث لا يكتفي الجماعة بالكذب على الأموات بل يزوّرون التواريخ لا لشيء إلا لإثبات أوهامهم وترهاتهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لو كانت هنالك أدنى صلة بين الزعيم والإخوان لما سكت عنها محمود عبد الحليم وهو الذي نشر كتابه في ثمانينات القرن الماضي أيام السادات وبورقيبة، والذي نراه أن إشاعة هذه الفرية يستهدف تشويه الزعيم بورقيبة من ناحية واتهام الحزب الحر الدستوري في صدق استناده إلى المنهج البورقيبي لمقاومة الإخوان المسلمين من ناحية وغاب عن هؤلاء أن علاقة الزعيم ببعض الإخوان المسلمين تخضع لقاعدة أخلاقية يفتقدونها وهي قاعدة حفظ المعروف لأصحابه بما يقتضي ذلك من وفاء واعتراف بالجميل فبورقيبة طوال حياته لم ينسى الذين ساعدوه أيام الشدة فأكرمهم لمّا أصبح رئيسا واستضافهم في القصر الرئاسي وأذكر أن محمد علي الطاهر لمّا كان يصل إلى تونس كان يُستقبل استقبالا رسميا بفرقة من الجيش وإن أنسى فلا أنسى لبورقيبة أنه لما توفي محمود أبو الفتح صاحب جريدة المصري الوفدية في سويسرا رفض عبد الناصر دفنه في مصر لأنه معارض فما كان من الزعيم إلا أن أقام له جنازة عسكرية رسمية ودفن في تونس وكذا الحال مع كل الذين أحسنوا إليه وقت النضال كمحمد فاضل الجمالي ومحمد صلاح الدين باشا وتوفيق الشاوي ومحمد علي الطاهر وتحسين العسكري العراقي الذي مكن قادة الحزب الدستوري من باسبورات عراقية ولما قامت ثورة عبد الكريم قاسم أصيب ابنه بشيء من بطشها ففر إلى لبنان ولما علم بورقيبة بالأمر من طرف محمد علي الطاهر أمر سفيرنا ببيروت بإجراء كل ما يلزم حفظا لكرامة الرجل وردا لجميل والده على الحركة الوطنية وغيرهم كثير، هذا هو بورقيبة الذي ندافع عنه ونشرف بالانتساب إليه
بقلم أنس الشابي
في الصورة يظهر من اليمين رئيس الحكومة الأسبق محمد شنيق والشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ومحمد علي الطاهر وعلالة العويتي يحادثون الزعيم بورقيبة
الهوامش
1) « بقايا ذكريات » أحمد حسن الباقوري، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة 1988، ص56
2) « مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي (1945/1995) » لتوفيق محمد الشاوي، دار الشروق القاهرة 1998، ص403
3) الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ : لمحمود عبد الحليم، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 1979،ج1 ص144