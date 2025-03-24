« !!بهت الذي كفر »

24/03/2025 |
« !!بهت الذي كفر »

من أروع ما قيل اليوم في جلسة الأستاذة عبير موسي : لست متّهمة كما قمت بالتنصيص على ذلك في محضر الجلسة، أنا محتجزة تعسّفيا طبقا لقرار مجموعة العمل على الاحتجاز التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، و تم إشعار الحكومة التونسيّة بذلك و أشعرت وزارة العدل بالقرار و انتم على علم به و أطلب منك تسجيل ذلك بمحضر الجلسة

بهت الذي كفر« . و تمّ تسجيل ذلك بالمحضر » 

رئيس الجلسة: التأخير لجلسة 24 أفريل للقيام بإجراءات التسخير
:الأستاذة عبير موسي : ارفض التسخير و أطلب من هياكل المهنة عدم التسخير و أطلب من الزملاء عدم إنابتي

كان من الأجدر التأخير للتثبت من وجود قرار مجموعة العمل و تفحص محتواه و إصدار قرار بالإفراج فورا 

اللهم أشهد أنها بلّغت
الكلّ على علم بالاحتجاز القسري الاّ هُمْ

#عبير باش تروح

الأستاذ كريم كريفة