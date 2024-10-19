بنيامين نتنياهو يتوعد بالرد على محاولة اغتياله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن من وصفهم بوكلاء إيران ارتكبوا « خطأ فادحا » بمحاولة اغتياله هو وزوجته بعد مهاجمة منزله في قيساريا اليوم السبت
وأكد نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه أن ما اعتبرها محاولة اغتياله « لن تردعه ولن تردع إسرائيل عن مواصلة الحرب ضد أعدائها من أجل النهضة »، وفق تعبيره
وأضاف : أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر إن كل من يمس مواطني إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا
وقال نتنياهو : سنحقق كل أهداف الحرب التي وضعناها، وسنغير الواقع الأمني في منطقتنا لأجيال
وبينما اتهم مسؤولون إسرائيليون على الفور إيران و »أذرعها » بالوقوف وراء الهجوم لم يعلن حزب الله أو أي جهة أخرى المسؤولية عن مهاجمة منزل نتنياهو في قيساريا