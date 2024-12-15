بنيامين نتنياهو : قلت إننا سنغير الشرق الأوسط، ونحن نغيره بالفعل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن : تل أبيب ليس لديها مصلحة في مواجهة سوريا، موضحا أنها : ستحدد سياستها تجاه دمشق وفقا للواقع الناشئ على الأرض
وأوضح نتنياهو قبل اجتماع « الكابينت »، قائلا : قلت إننا سنغير الشرق الأوسط، ونحن نغيره بالفعل.. تحدثت مع ترامب حول ضرورة استكمال النصر
وأضاف: قبل عام قلت شيئا بسيطا: سوف نغير الشرق الأوسط، وها نحن بالفعل نغيره. سوريا ليست هي سوريا، ولبنان ليس هو لبنان، وغزة ليست هي غزة، ورئيس المحور -إيران- ليست هي نفس إيران
وبخصوص سوريا، قال نتنياهو: أريد أن أقول شيئا عن سوريا – ليس لدينا مصلحة في مواجهة سوريا، وسنحدد سياسة إسرائيل تجاه سوريا وفقا للواقع الناشئ على الأرض، كما أذكركم أن سوريا كانت لعقود من الزمن دولة عدوة نشطة لإسرائيل
وأشار إلى أن : سوريا هاجمت إسرائيل مرارا وتكرارا، وسمحت للآخرين بالمهاجمة من أراضيها، وسمحت لإيران بتسليح حزب الله عبر أراضيها
كما ذكر نتنياهو: لضمان أن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى، اتخذنا سلسلة من الإجراءات القوية في الأيام القليلة الماضية. لقد أصدرت، بالتعاون مع وزير الدفاع كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بإحباط التهديدات المحتملة من سوريا بالقرب من الحدود
وأردف : في غضون أيام قليلة، دمرنا القدرات التي كان نظام الأسد يبنيها منذ عقود، لقد فعلنا ذلك للتأكد من عدم توجيه سلاح خطير ضدنا مرة أخرى من الأراضي السورية
يذكر أن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية وجه ضربة جسيمة للأسلحة الأكثر استراتيجية في سوريا، كما توغل عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري
ووافقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان المحتلة، طبقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء
المصدر : روسيا اليوم