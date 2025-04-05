بنيامين نتانياهو يلتقي حليفه دونالد ترامب الإثنين القادم في البيت الأبيض

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الاثنين للقاء حليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يحاول نتنياهو إقناع ترامب بإعفاء إسرائيل من الرسوم الجمركية الإضافية وأن يناقشا شؤون المنطقة بما فيها الملف الإيراني
كشف مسؤول في البيت الأبيض عن زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الاثنين القادم
وتأتي الزيارة بعيد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق على بقية دول العالم
وتحدث ترامب الخميس عن زيارة من نتانياهو : في المستقبل غير البعيد، ربما الأسبوع المقبل
ومن المتوقع أن يسعى نتانياهو خلال زيارته لإقناع حليفه بالتخلي عن قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على إسرائيل. والتي يواجه اقتصادها تداعيات متزايدة جراء الحرب على غزة
وجرى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على جزء كبير من المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة منذ يوم السبت
لكن الإضافة ستكون أكبر اعتبارًا من 9 أبريل بالنسبة لدول معينة، من بينها إسرائيل
وتأتي زيارة نتنياهو بعد تعثّر المفاوضات حول الهدنة في غزة وتوسيع إسرائيل عملياتها العسكرية بعد انهيار وقف إطلاق النار
كذلك تتزامن الزيارة مع ازدياد التوتر حول الملف الإيراني، وتهديد ترامب بقصف إيران في حال رفضت إجراء مفاوضات بشأن برنامجها النووي، ومع شنّ أمريكا هجمات عسكرية عنيفة ضد الحوثيين في اليمن، والذين يحاولون الضغط على إسرائيل عبر استهداف السفن في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل