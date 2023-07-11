بنك الاستثمار الأوروبي يمنح تونس قرضا بقيمة 40 مليون يورو

منح بنك الاستثمار الأوروبي تونس قرضا بقيمة 40 مليون يورو ما يناهز 132 مليون دينار لفائدة برنامج تحسين وتطوير المؤسسات التعليمية، من ذلك بناء 80 مدرسة ابتدائية بمواصفات عصرية ستتوزع على عديد الجهات والمناطق بالبلاد، وفق ما أعلنه وزارة الاقتصاد والتخطيط الاثنين في بلاغ لها
وحسب البلاغ، يهدف هذا التمويل إلى توفير بنية أساسية تعليمية وتربوية ملائمة وعصرية تساعد على الحد من الانقطاع المدرسي ومن اكتساب المعارف الحديثة فى إطار منظومة عادلة ودامجة، سيستفيد منها قرابة 14500 تلميذ
وسيمكن هذا التمويل بالإضافة إلى البناءات الجديدة، من توفير التجهيزات الضرورية ذات المواصفات العصرية على غرار المعدات الرقمية ووسائل النقل المدرسي و غيرها من المتطلبات اللوجستية
وقد تولى وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيد توقيع اتفاقية التمويل مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ريكاردو مورينو فيليكس، على هامش مشاركته في فعاليات الندوة الأورومتوسطية التى ينظمها البنك الأوروبي للإستثمار ببرشلونة اليوم
و أكد ريكاردو مورينو فيليكس، الاستعداد لمواصلة دعم تونس فى تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية، مبرزا أهمية التمويل الموقع باعتبار توجهه إلى قطاع يحظى باهتمام ودعم البنك حتى يواصل دوره الفاعل فى التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد
ومن جهته ابرز الوزير اهمية هذا التمويل لقطاع التعليم الذى يعد من أبرز القطاعات ذات الأولوية فى البرامج الإصلاحية للحكومة و فى التوجهات التنموية الكبرى التى تحظى فيها التنمية البشرية بمكانة متقدمة خاصة فى مجال التعليم بمختلف مراحله، باعتبار أن الموارد البشرية هي ثروة تونس الأولى، وفق المصدر ذاته