بنزرت : تفكيك خلية داعشية كانت تخطط لإغتيال أمنيين يوم الانتخابات

في إطار عملية استباقية مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمكن الكشف عن خلية تكفيرية مبايعة لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وإحباط مخططها المتمثل في تنفيذ عمليات اغتيال لأمنين بولاية بنزرت يوم الإنتخابات التشريعية في دورها الثاني
أعلن المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني،أنه في إطار عملية استباقية مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمكن الكشف عن خلية تكفيرية مبايعة لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وإحباط مخططها المتمثل في تنفيذ عمليات اغتيال لأمنين بولاية بنزرت يوم الإنتخابات التشريعية في دورها الثاني
ومن خلال عمليات فنية دقيقة ومتابعات ميدانية أمكن القبض على كامل عناصرها
وأضاف المتحدث أنه بختم الأبحاث وإحالة المعنين على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم