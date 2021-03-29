تمكّنت المصالح الأمنية المشتركة التابعة لإقليم أمن بنزرت، من تفكيك خلية ارهابية متكونة من 9 أشخاص ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكِّرُونه في شبابه ،، حيث تم إيقاف 4 أشخاص وإدراج 5 بالتفتيش وحجز حاسوب وآلة كشف النقود، وفق ما افادت به إذاعة « موزاييك » الإثنين، نقلاً عن مصدرٍ أمني
واضاف المصدر ذاته، أنه تمّ تحويلهم إلى القطب القضائي المختصّ في البحث في الجرائم الإرهابية، كما تم إيقاف شخصين بشبهة الانتماء إلى تنظيم ارهابي وتم تحويلهم إلى القطب القضائي المختص في البحث في الجرائم الارهابية لمواصلة البحث معهم ومع كل من سيكشف عنه البحث
بنزرت : تفكيك خلية إرهابية من أبناء راشد الغنوشي
29/03/2021 |
تمكّنت المصالح الأمنية المشتركة التابعة لإقليم أمن بنزرت، من تفكيك خلية ارهابية متكونة من 9 أشخاص ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكِّرُونه في شبابه ،، حيث تم إيقاف 4 أشخاص وإدراج 5 بالتفتيش وحجز حاسوب وآلة كشف النقود، وفق ما افادت به إذاعة « موزاييك » الإثنين، نقلاً عن مصدرٍ أمني