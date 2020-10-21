إلقاء القبض على إرهابِيَيْن من أبناء راشد الغنوشي بفوشانة و بنزرت

في إطار السّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر التكفيريّة المفتش عنها وتقديمها للعدالة، تمكنت يوم 20 أكتوبر 2020 الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني ببنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشيالذين يذكرونه بشبابه ،(30 سنة قاطن جهة منزل جميل ولاية بنزرت) صادر في شأنه منشور تفتيش لفائدة المحكمة الإبتدائيّة تونس 01 من أجل « الإنضمام إلى تنظيم إرهابي » وصادر في شأنه حكم بالسّجن لمدّة 03 سنوات
بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه
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تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بمنطقة فوشانة من ولاية بنعروس يوم 20 أكتوبر 2020 من القاء القبض على عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشيالذين يذكرونه بشبابه ، مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل « الاشتباه في الإنضمام الى تنظيم إرهابي » وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة 48 سنة
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه
عن وزارة الداخلية