بما انه يحكم وحده ، فقد أمضى على معاهدة العار

هم #تشاوروا و درسوا خطتهم وحبكوا مؤامراتهم للايقاع به وجره إلى توريط بلاده في معضلة تخصهم وعندهم امكانيات حلها ولكنهم فضلوا الالقاء بها في حجره .. وبما أنه صفر في العلاقات الخارجية ولا يفقه شيئا من فنون التفاوض لحماية مصالح بلاده وبما انه يحكم وحده ولا #يستشير أحدا فقد أمضى على معاهدة العار والاضرار بوطنه التي نعيش اليوم تحت وطأتها بكيفية تهدد بالانفجار وتهدد الأمن الداخلي
هو الآن عاجز عن حل المشكل حتى لو أراد الحل ويتجنب الى اليوم الادلاء باي تصريح بخصوص معضلة المهاجرين تاركا الحبل على الغارب لانصاره الذين يتوهمون أن الكذب واتهام المجتمع المدني والمعارضة والزج ببعض الشخصيات الحقوقية في السجن ….سوف تخرجه من الورطة
نزيهة رجيبة