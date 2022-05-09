بلدية تونس العاصمة تبعث إذاعة تلفزية خاصة بها قبل نهاية السنة الجارية

أعلنت رئيسة بلدية تونس العاصمة سعاد بعد الرحيم، اليوم الاثنين، عن بعث إذاعة تلفزية تابعة للبلدية، ستنطلق في العمل قبل نهاية السنة الجارية، وستعمل على تحسين التواصل بين البلدية وسكان تونس العاصمة
وتم الاعلان عن المشروع، خلال موكب توقيع ملحق اتفاقية هبة للتعاون بين رئيسة بلدية تونس ورئيس جمعية رؤساء البلديات الناطقة بالفرنسية « بيار بايي »، وبحضور العديد من ممثلي وسائل الإعلام والاطارات البلدية
وأفادت رئيسة بلدية تونس في تصريح إعلامي، بأن سيتم إنجاز الاذاعة التلفزية بتمويل من جمعية رؤساء البلديات الناطقة بالفرنسية، وأن عمليات الانتداب ستتم في إطار مناظرة يتم الاعلان عنها لاحقا، مضيفة أن الإذاعة ستبث عبر الموجات الهرتزية وعبر الانترنات وسيكون لها مجلس إدارة وهيئة للتصرف
من جهته، صرح رئيس ديوان شيخة المدينة حاتم بن قديم، ل (وات)، بأن تكاليف الاذاعة التلفزية، التي سيتم تركيزها قبل نهاية السنة الجارية، تبلغ حوالي 350 ألف دينار، مبينا أنه تم وضع كراس شروط لاقتناء تجهيزات الإذاعة التلفزية، ويجري استكمال إجراءات انتداب الفريق الصحفي والتقني
وتم اثر موكب التوقيع، معاينة الفضاء الذي سيتم اعتماده للإذاعة التلفزية بمقر البلدية وهو في طور التهيئة
يشار الى أن زيارة رئيس جمعية رؤساء البلديات الناطقة بالفرنسية الى تونس تشمل أيضا إطلاق مشروع دعم الكفاءات البلدية بالتعاون مع جامعة كولومبيا الأمريكية