بلاغ من وزارة الدفاع حول التمرين العسكري المشترك : الأسد الإفريقي 2022

يهم وزارة الدفاع الوطني التذكير بأن القوات المسلّحة التونسيّة، وعلى غرار السنوات الفارطة، تحتضن تنظيم التمرين العسكري المشترك التونسي الأمريكي “الأسد الإفريقي 2022” في جزء منه خلال الفترة من 16 جوان إلى غرة جويلية 2022 بالتعاون مع القيادة الأمريكية لإفريقيا، وبمشاركة عناصر من القوات المسلحة التونسية ونظيرتها الأمريكية دون سواهما. كما تشارك تونس بعنصر محدود بالمغرب وهو ما تمّ نشره بالبلاغيْن السابقيّن حول ذات الموضوع بتاريخ 14 و21 جوان الجاري
علما وأن الجانب الأمريكي ينظّم مراحل أخرى من هذا التمرين بكل من المغرب والسينغال وغانا بمشاركة قوات عسكرية من دول مختلفة قوامها 7500 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكيّة والبرازيل ورومانيا وفرنسا والبرتغال وغانا وإيطاليا وهولاندا وإسبانيا وبريطانيا وتونس بالإضافة إلى ملاحظين من عديد الدول
ويشارك الجيش التونسي للمرة الثانية على التوالي في التمرين العسكري “الأسد الإفريقي 22” الذي تحتضنه كل من المغرب وغانا والسنغال وتونس بالتعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا وذلك من 6 جوان إلى 1 جويلية 2022 بمشاركة 7500 عسكري من 13 دولة وملاحظين عسكريين من 28 بلدا.
وتحتضن تونس بداية من 16 جوان الجاري جزء من هذا التمرين الذي ستتمّ المرحلة الأهمّ منه بميدان الرمي ببنغيلوف وقبالة سواحل مدينة ڨابس بمشاركة تشكيلات عسكرية من الجيوش الثلاثة والصحّة العسكرية موزعين على مختلف مراحل التمرين بكلّ من تونس واليونان والمغرب
ويهدف هذا التمرين من خلال الدروس النظرية والتمارين الميدانية إلى تعزيز ودعم قدرات العسكري العمليّاتية والقتاليّة والرفع من الجاهزيّة للتصدّي للجريمة العابرة للحدود وتبادل الخبرات في التخطيط العملياتي المشترك بين مختلف القوات إضافة إلى التدخلات الطبية والأمن السيبرني