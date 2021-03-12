بفضل « ثورة الحرية والكرامة » الدكتور ألفة يوسف تُمْنَعُ من المشاركة في برنامج حِوَارِي

الإعلام غدا تحت السيطرة
منذ اسبوعين، تمت دعوتي من قناة لبرنامج حواري، ثم وقبل ساعات من البرنامج يخاطبني التقني ليقول لي إن لهم مشكلا تقنيا في القناة، طبعا تظاهرت بتصديقه…أما الصحفية فقد كتبت لي تعتذر الى أساس أن الوقت لن يسمح بالحوار لوجود مسلسل..وتظاهرت بتصديقها…فأنا امرأة مهذبة
طبعا، البرنامج مر ليلتها مع ضيف آخر مطبّع مع الإخوان
أنا لا ألوم الصحفية ولا التقني، فهما « عبد صاحب القناة وأمته » و : صبابة ماء على اليدين
فقط، كان بودي ان تكون لهما الشجاعة الكافية ليقولا الحقيقة البسيطة : لقد تم الاتصال بنا لمنع مرورك، عفوا
لا يهم، نحن في « ديمقراطية » جاءت بها « ثورة حرية وكرامة » على رأي صديقتي رجاء بن سلامة
الدكتور ألفة يوسف