بعض الجمعيات تصدر بيان تضامن ومساندة مع سهام بن سدرين

على إثر دعوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لكافة المكونات الحقوقية والمدنية لوقفة تضامنية سلمية مساندة للمناضلة والسجينة السياسية سهام بن سدرين امام السجن المدني للنساء بمنوبة بتاريخ اليوم 28 جانفي 2025 على الساعة الحادية عشرا صباحا
وبعد القيام بكافة الإجراءات المعمول بها قانونا في خصوص الإعلام للوقفة، فوجئنا بمنعنا من قوات الامن وقطع الطريق على سياراتنا للوصول للسجن المدني مع المطالبة بالاستظهار ببطاقات تعريف لبعض الحضور بحجة ان الوقفة منعت من قبل والي منوبة بدون ان يتم اعلامنا مسبقا باي وسيلة كانت
وأمام تعنت السلطة والتضييقيات المتواصلة على الاصوات الحرة والمجتمع المدني وما الت اليه الأوضاع بصفة عامة فإننا نحن الجمعيات الممضاة اسفله
1. نعبر على تضامننا المطلق و اللا مشروط مع المناضلة سهام بن سدرين التي تخوض مند 14 جانفي 2025 اضراب جوع متواصل أدى الى تعكر وضعها الصحي وايداعها استعجاليا بمستشفى الرابطة يوم الاحد ليلا و هي لا تزال تحت الرعاية الطبية
2. نطالب امام المظلمة التي تتعرض لها المناضلة سهام بن سدرين الافراج الفوري عنها خاصة وانها مند ايداعها بالسجن في غرة اوت الفارط لم يتم استدعائها وسماعها و لو مرة امام قاضي التحقيق و سبق و ان تم تحجير السفر عنها و لا يوجد أي مبرر لإبقائها مودعة في السجن
3. ندد بقرار قاضي التحقيق المتعهد بالملف و الدي اعلم هيئة الدفاع بتمديده مدة الإيقاف التحفظي للسيدة سهام بن سدرين لمدة أربع اشهر إضافية دون اعلامها و بدون قرار تمديد معلل وفق الإجراءات
4. نندد بمنعنا من التظاهر السلمي والتعبير عن مساندتنا للمناضلة سهام بن سدرين و محاولة تجريم كل اشكال التضامن السلمي المدني
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
جمعية بيتي
محامون بلا حدود
جمعية كلام
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب