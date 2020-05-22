بعد منحه لقب « مجاهد » البحيري يعهد للزعيم الغنوشي بقيادة الدولة : حاضرا ومستقبلا

يوميات الحجر الصحي الموجه – اليوم التاسع عشر- الجمعة 22 ماي 2020
عيد مبروك و سنين دايمة لجميع متابعي اليوميات
الوضع الوبائي في تونس ليوم الجمعة 22 ماي 2020
إعلان متزامن عن انتاج اللقاح الصيني ضد الكورونا في بيكين وفي … تونس
أعلنت اليوم الجمعة 22 ماي سفارة تونس في بيكين عبر تدوينة على صفحة الفايس بوك للسفارة أنه ” ينتج اللقاح الصيني لكوفيد-19 استجابة مناعية في جسم البشر # في اليوم 22 مايو، نشرت المجلة الطبية الدولية الموثوقة « ذو لانسات » نتائج المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 من الفرقة الأكاديمية الصينية. وأكدت أن اللقاح كان آمنًا وأنتج أجسامًا مضادة للمتطوعين بنجاح. في الوقت نفسه، أشارت الفرقة إلى أنه على الرغم من نتائج الاختبار الجيدة، فإنه لا يزال من الضروري التحقق من فعالية اللقاح، والآن لا يزال مبكر أن نحكي عن تسويق اللقاح
وبفارق زمني بسيط، نشرت سفارة الصين بتونس نفس الخبر تقرببا بالصيغة التالية : “في اليوم 18 مايو، أعلنت جامعة بكين وشريكها للتعاون عن التقدم المهم في الأبحاث في فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يخرج الدواء الفاعل القوي لكوفيد-19 هذا الشتاء. وقد نجحت الفرقة الأكاديمية في فحص العديد من الأجسام المضادة المحايدة النشطة للغاية من بلازما المرضى المصابين بفيروس كورونا أثناء شفائهم. وتأتي الأجسام المضادة المحايدة من الجهاز المناعي للبشر ويمكن أن تمنع بشكل فعال الفيروسات من إصابة الخلايا. وقد تم نشر نتيجة البحث في المجلة الأكاديمية « سال » ذات الشهرة العالمية في 17 مايو”. نجدد الثقة للعلماء والباحثين في كل دول العالم ونشد على أياديهم و أملنا أن يتأكد الخبر « الديبلوماسي » من طرف الهيئات الطبية العالمية (منظمة الصحة العالمية) المخول لها وحدها التصريح النهائي باستعمال اللقاح المحدد ضد الكورونا وضد كل الأوبئة الأخرى التي تهدد الانسانية. في انتظار ذلك تبقى مثل هذه الأخبار في خانة التنافس الحامي الوطيس الذي تقف وراءه بعض الدول وأجهزتها وكذلك الشركات العالمية المصنعة للأدوية من أجل الفوز بجانب من الأسواق العالمية لبيع لقاح الكورونا ودوائه مت تم اكتشافهما.
قبل نهاية المعركة « الجنرال » يشهد الله أنه كان امينا في الحرب على كورونا
قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي في حوار على الاذاعة الوطنية اليوم الجمعة 22 ماي ان الاختبارات والفحوص السريعة موجودة في المخازن وانه يتم القيام بتجارب قبل استعمالها في الوقت المناسب وأضاف المكي » نسبة كبيرة من عدم التوقي من فيروس كورونا والخوف من موجة أخرى من العدوى لا يزال قائما » وتابع المكي لقد نجحنا في السيطرة على الفيروس و يجب ان ننجح الان في الحجر الصحي الموجه و إذا ما استمر هذا المسار الايجابي فإننا قادرون على فتح الحدود خلال أخر شهر جوان . و بخصوص ما صرح به سابقا حول مسألة السباحة قال المكي أن السباحة ليست هي المقصودة بالمنع لأن ماء البحر لا ينقل العدوى و إنما الاكتظاظ على الشواطئ هو الممنوع حيث يمكن أن يساهم في نشر العدوى. وحول النزول إلى الشارع و توزيع الكمامات و هو ما اعتبره البعض حملة انتخابية سابقة لأوانها قال المكي » لقد نزلنا كلنا الى الشارع من العاملة البسيطة إلى الوزير لتحفيز المواطنين على ارتداء الكمامات و وجدنا قبولا جيدا من المواطنين وبدأ المكي متأثرا بسبب الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة قائلا » اشهد الله أني كنت أمينا في الحرب على كورونا » .
العيد يوم الأحد : الرؤيا تؤكد ما سبق أن أعلنه العلم بخصوص عدم امكانية رؤية الهلال
أعلن سماحة مفتي الجمهورية التونسية أن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأحد 24 ماي 2020 الموافق ل1 شوال 1441 وذكل بعد أن تعذرت مساء اليوم مساء الجمعة 22 ماي 2020 الموافق لـ29 رمضان 1441 هجري رؤية هلال شهر شوال للسنة الهجرية الحالية بمقر المعهد الوطني للرصد الجوي بالعاصمة. وبذلك يكون يوم الأحد هو الفاتح من شوال يوم العيد.
وللتذكير فان تونس اعتمدت ولعقود طويلة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة على تحديد مسبق ليوم العيد وفق الرزنامة وفق مقتضيات العلم المسبقة . وقد عارضه في ذلك المحافظون من رجال الدين وفي مقدمتهم المرحوم الشيخ محمد الصالح النيفر . وقد اتخذت « الجماعة الاسلامية » ( التي تطورت وصولا الى حركة النهضة حاليا) منذ بروزها في بداية السبعينات بقيادة السادة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر وغيرهم من هذه المسالة احدى شعاراتها الأساسية للتعبئة والحشد ضد الدولة التونسية. واضافة لقضية تحديد يوم العيد فقد أقاموا الدنيا وأقعدوها حول اعتبار « الصلاة عماد الدين » بهدف دعوة الشباب الى حضور الحلقات في المساجد بعد اطالة لحيهم و دعوة الفتيات الى لباس الفولارة البيضاء في البداية التي تحولت شيئا فشيئا الى حجاب أسود وصولا للنقاب بعد الثورة وذلك بهد التميز عن الآخر ووضعه في موضع « الكافر » الذي يجب أن يهتدي بالاقتداء بهم. وفي محاولة لتقليص حدة التوتر مع الاسلام السياسي ومنذ « تغيير السابع من نوفمر 1987 » اقرار تحديد موعد العيد بالاعتماد عل التوليف بين الرؤيا ومقتضيات العلم. وفي حين كان سماحة المفتي جازما بالنسبة لتحديد انطلاق الشهر المبارك حيث ترك للعلم مسؤولية تحديد التاريخ مؤكدا أنه لن يستطيع أحد رؤية هلال رمضان وفق تصريح العلماء فقد رايناه يغير رأيه بالنسبة لهلال العيد. فبالرغم من تصريح علماء معهد الرصد الجوي منذ أربعة بأنه سيتسحيل رؤية الهلال يوم الجمعة وفق مقتضيات العلم الا أن سماحة المفتي وبعد شهر فقط من تصريحه الأول دعى منذ أمس فرق الرؤيا لأخذ مكانها كالعادة للبحث عن الهلال لكن بعد القيام بالعملية ميدانيا صرحت الفرق أنها لم تعثر عليه وأعلن سماحة المفتي أن تعذر رؤية الهلال وـأن العيد سيكون يوم الأحد .وبذلك يصح القول أن الرؤيا جاءت لتأكيد ما سبق أن أعلنه المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص عدم امكانية رؤية الهلال . ومهما يكن من أمر نتوجه بأحر التهاني بعيد سعيد لكل التونسيين والتونسيات والى كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مع أطيب الأماني للجميع بسنين دايمة وإنشاء الله العيد القادم والعالم بدون كورونا بفضل تقدم العلم وبفضل توصله الى لقاح مناسب ولدواء ناجع.
بمناسبة احتفالات عيد الفطر مخاوف من تزايد انتشار فيروس كورونا في عديد البلدان
وفق تقاريرلمراسلي قناة فرانس 24 تتصاعد المخاوف ويزداد القلق في عدد كبير من الدول العربية من انتشار واسع لفيروس كورونا مع اقتراب عيد الفطر. ومواجهة لهذه المخاوف أعلنت بعض البلاد العربية تدابير احترازية مشددة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الصحية. ففي الجزائر أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا في جميع أنحاء البلاد مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي. وفي مصر، التي تشهد تزايدا مقلقا في الآونة الأخيرة لعدد الإصابات، فرضت السلطات حجرا صحيا تاما في أيام العيد. ويخشى المراقبون تدهورا للوضع في هذه الفترة التي تتميز بالتسوق والزيارات العائلية المكثف
الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه للتجربة الديمقراطية في تونس وتطويرها بعد الكورونا
تحادث رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، صباح اليوم الجمعة 22 ماي 2020، بقصر الحكومة بالقصبة مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني. واستعرض اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة, العلاقات المتميزة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وبحث فرص دعمها وتطويرها في فترة ما بعد جائحة كورونا . كما تم التطرق إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على غرار تنمية التعاون وتعزيز التضامن خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وبحث السبل الكفيلة بتجاوز تحديات جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها على الاقتصاديات بمنطقة حوض المتوسط. واكد السفير على مواصلة دعم الجانب الأوروبي للتجربة الديمقراطية التونسية خصوصا عبر تعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الجانبين والنظر إلى مستقبل مشترك يقوم على مجابهة الظروف الحالية وتأثيراتها السلبية وعلى المصالح المتبادلة والرغبة المشتركة في تطوير علاقات التعاون لتشمل مجالات أخرى
تسارع الأحداث في زمن الكورونا… بعد منحه لقب مجاهد البحيري يعهد للزعيم الغنوشي بقيادة الدولة : حاضرا ومستقبلا
أعلمت جريدة أخبار الجمهورية عن تشكيل تيار جديد صلب حركة النهضة بقيادة نور الدين البحيري وعبد الكريم الهاروني (رئيس الكتلة البرلمانية ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة ) وقد اصدر التيار بيانا تحت عنوان “مجموعة الوحدة والتجديد” . ومن اهم ما ورد في البيان اعترافه « أنّ حركة النهضة تعيش على وقع خلافٍ داخلي ظل يتفاقم منذ المؤتمر العاشر سنة 2016، وهو خلاف ذو طبيعة تنظيمية بدرجة أولى » وهو يؤكد الانطباع الحاصل أن الأمر لا يتعلق باختلاف جذري حول التوجهات السياسية للحركة ذلك أن البيان يؤكد أن الخلاف الذي ظهر في وسائل الاعلام بات يتمحور فيما يسمي « الانتقال القيادي »، في أجواء من التجاذب والمغالبة، ومن دون تقدير لدور رئيس الحزب وزعيمه ومكانته السياسية والرمزية من جهة، وبين مَن يدعو الى تجاهل النظام الاساسي وسنّة التداول السياسي وما استقر عليه الضمير الجمعي للحزب من جهة أخرى ». وقد أكد أصحاب البيان على « أهميّة التداول القيادي وتجديد النخبة والتواصل الجيلي، واحترام مقتضيات الديمقراطية والقوانين المحكّمة، وذلك من موقع التزام حركة النهضة، رائدة الاسلام الديمقراطي، بادبياتها الفكرية والسياسية، مع التشديد على ضرورة الاعتراف بفضل « الزعيم » راشد الغنوشي في تأسيس الحركة وقيادتها وتطوير مسارها والحاجة لدوره المستقبلي في تأمين تداول قيادي ناجح ». وطالب الممضون على البيان بضرورة عقد المؤتمر في آجاله القانونية، على ألاّ يتجاوز ذلك موفى 2020 مع ضمان التداول القيادي في الحركة بما يسمح بتجديد نخبها وذلك وفق مقتضيات نظامها الاساسي والأعراف الديمقراطية وسلطة المؤسسات في إطار تجديد عميق للحركة استجابة لمتطلّبات الواقع وحاجيات البلاد. ويبدو واضحا واضحا أن أصحاب المبادرة سيعملون على انجاح مهمة « زعيمهم » على رأس مجلس نواب الشعب وموقعه في قيادة الدولة حاضرا ومستقبلا
اعادة فتح المساجد والجوامع بداية من 04 جوان وفق بروتوكول صحي
أفاد وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، بأنه سيتم فتح الجوامع والمساجد، بداية من يوم 4 جوان القادم، على أن يتم اعتماد مبدأ التدرج ومواصلة أخذ الإحتياطات اللازمة لهذه العودة، وفق بروتوكول أعدته الوزارة في الغرض وتواصل التشاور بشأنه مع مختلف الأطراف المعنية بتطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
نفاذ الكمامات في الصيدليات فحذار من المضاربة والبيع في السوق السوداء
أعلن رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مصطفي العروسي اليوم الجمعة 22 ماي، نفاد الكمامات الجراحية ذات الاستعمال الوحيد المسعرة بـ 500 مليم عند المزودين بالجملة وفي جل الصيدليات الخاصة . وأفاد العروسي في تصريح لـ (وات)، ان الصيدلية المركزية ووزارة التجارة قد ضختا بالسوق يوم 2 ماي الجاري خمسة ملايين كمامة جراحية ذات الاستعمال الوحيد على ان يتم تزويد السوق بكمية اضافية مدعمة في فترة لاحقة، مؤكدا انه تم استنفاد جلها ويتواصل بيع الكميات المتبقية منها بأسعار متفاوتة وهو ما يتعارض ومصلحة المواطن، وفق تصريحه . وأضاف في هذا الصدد، انه سيتم اعلام وزارة التجارة بنفاد الكمامات الجراحية من اجل توفير الكميات اللازمة من هذا الصنف من الكمامات المدعمة في الصيدليات، اضافة الى تزويد السوق بالكمامات متعددة الاستعمال، مشيرا الى ان الكمامات متعددة الاستعمال اصبحت تباع في عديد المحلات غير الصيدليات في ظل وفرة الطلب عليها وارتفاع اسعار الكمامات الجراحية ورغم عدم التأكد من مدى استجابتها للشروط الصحية
ودعا العروسي عموم المواطنين الى تجنب مشقة التوجه الى الصيدليات خلال الفترة الراهنة للتزود بالكمامات المدعمة الى حين توفرها، حاثا اياهم على الحرص على ارتداء الكمامات بشكل دائم على امتداد الحجر الصحي الموجه، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، والتعامل مع انتشار فيروس « كورونا » المستجد على انه يشكل خطرا دائما على صحتهم
تراجع الناتج المحلي الاجمالي في تونس
وفق المعهد الوطني للاحصاء تراجع الناتج المحلي الاجمالي في تونس خلال الثلاثي الاول من سنة 2020 بنسبة 7ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 وبنسبة 2 بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الرابع من سنة 2019،
الصين تعلن الانتصار على كورونا لكن دون الاعلان عن رقم للنمو للسنة القادمة
قال رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة 22 ماي، إن الصين حققت « إنجازات استراتيجية كبيرة » في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان وسط البلاد وصرح « نحن، أبناء الأمة الصينية وبناتها، بقينا متحدين خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقمنا سورا عظيما من التضامن » . وبعد إغلاق البلاد أواخر جانفي ردا على تفشي الوباء، استطاعت بكين الحد بشكل كبير من عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة، لتسجل البلاد عددا قليلا من الحالات الجديدة في اليوم وأضاف رئيس الحكومة الصينية « حققنا انتصارا حاسما في الدفاع عن مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان » اللتين فُرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف شهر. وأضاف « في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد »، مشددا على « المهمة الهائلة » التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس وقال لأعضاء البرلمان في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان « يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر وقررت الصين الجمعة عدم تحديد هدف للنمو هذا العام، في اضطراب غير مسبوق بالنسبة إلى العملاق الآسيوي واوضح رئيس الوزراء الصيني أن « بلادنا ستواجه عددا من العوامل التي يصعب التنبؤ بها » بسبب جائحة كوفيد-19 والظروف العالمية
الوضع الوبائي في روسيا : المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة
أعلنت روسيا ارتفاع إصابات فيروس كورونا على أراضيها، إلى 326 ألفاً و448، عقب تسجيل 8 آلاف و894 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية وذكر بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، الخميس 21 ماي، أن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت تسجيل 150 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و249 شخصاً وأفاد البيان أن عدد المتعافين من الفيروس، بلغ حتى الآن 99 ألفاً و825 شخصاً، إثر تعافي 7 آلاف و144 وتأتي العاصمة موسكو في مقدمة المدن الروسية من حيث ضحايا الفيروس، حيث وصل عدد المصابين فيها إلى 158 ألفا و207، توفي منهم 1867 وتحل روسيا في المرتبة الثانية ضمن قائمة إصابات كورونا عالميا بعد الولايات المتحدة .
الوضع الوبائي العالمي ليوم الجمعة 22 ماي 2020
حتى صباح الجمعة، تجاوزت إصابات كورونا بالعالم 5 ملايين و210 آلاف، توفي منها ما يزيد على 334 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و92 ألفا، بحسب موقع وورد ميتر المتخصص في احصاء ضحايا وباء كورونا
تونس-أريانة سهرة الجمعة 22 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي