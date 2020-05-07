بعد قتل عشرات المرتزقة من اتباع أردوغان ، أحمد المسماري يعد الشعب الليبي بالفرح والمفاجآت

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن على الشعب الليبي الاستعداد للفرح والمفاجآت، مؤكدًا أن العاصمة طرابلس سترجع قريبا إلى حضن الوطن بفضل أبنائها الوطنيين
المسماري ذكر ، في مؤتمر صحفي مقتضب من بنغازي اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة خاضت يوم أمس الثلاثاء معركة تاريخية في قاعدة عقبة بن نافع بالوطية وقتلت خلالها عشرات التكفيريين من اتباع أردوغان وألقت القبض على العشرات منهم
وقال : قضينا على العدو بشكل تام بعد جره إلى منطقة الوطية
ونعى المسماري مقتل ثمانية جنود من الجيش الوطني في عملية الصد هجوم قوات الوفاق على قاعدة عقبة بن نافع في الوطية، موجهًا أحر التعازي إلى الشعب الليبي في مقتلهم
المسماري يعلن إطلاق عملية عسكرية باسم : طيور أبابيل
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، إطلاق عملية عسكرية تحت مسمى : طيور أبابيل
وكتب المسماري، على حسابه الشخصي في فيسبوك، عقب الانتهاء من مؤتمر صحفي مقتضب مساء اليوم الأربعاء، : الآن عملية طيور أبابيل
يأتي ذلك بعد أن قال المسماري، في مؤتمر صحفي، إن على الشعب الليبي الاستعداد للفرح والمفاجآت مشيرًا إلى أن العاصمة طرابلس سترجع قريبا إلى حضن الوطن بفضل أبنائها الوطنيين
وهزت انفجارات عدة في مصراتة، جراء انفجارات ضخمة في الكلية العسكرية الجوية بالمدينة
وبينما ذكرت بعض المصادر، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي وجهت عدة ضربات جوية استهدفت مخازن ذخيرة وأسلحة في الكلية الجوية بمصراتة، وصل عددها لـ 18 ضربة جوية
وقال الناطق باسم مايسمي قوات الوفاق غير الشرعية، محمد قنونو، إن الانفجارات وقعت نتيجة اشتعال نيران بشكل عرضي بالقرب من بقايا ألغام وقذائف، كانت قد جمعت لغرض إتلافها
وكالة الأنباء الليبية