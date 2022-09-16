بعد ثلاثة شهور ، يولي عندنا « مزلس بُونَمْ » مخصي

بالفلاڨي خاصة بالبالغين وكبار السن
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بعد شهرين …تي ڨول بعد ثلاثة شهور يا جماعة يولي عندنا مزلس نواب…ايه نعم مزلس نواب يطنطن…مجلسنا هذا يا جماعة فحل في فحل بشلاغمو ما فيه كان المغاط وخوه…وكيما نڨولوا احنا جماعة الجنوب وهي كلمة يحشموا منها في الشمال مزلسنا الجاي « مزلس بُونمْ »…مزلس الانثى ما تدورش فيه مزلس يمغِّط في زنانته…معنتها كي تڨول المزلس في حالة انتصاب يعني بالمنجد…في حالة انتصاب…المشكل الوحيد في مزلسنا الذكر مخصي ايه نعم مخصي….ما جاش حتى بخصية وحده كي الزعيم الله يرحمه…خصية بنى بيها بلاد وصنع بيها أمة …مزلسنا المخصي دستوريا لا يقرر… لا يحكم…لا يبرر…مزلس ڨاعد على » ترمته »… يحرك في راسه في اشارة لـــ نعم نعم…والسلام من نايب ربي يديرله نايب
سلامة حجازي