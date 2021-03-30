بعد إغلاق دام 7 سنوات ، فرنسا تعيد فتح سفارتها في طرابلس

أعلنت فرنسا إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاقها عام 2014 لدواع أمنية، في مؤشر على العودة التدريجية للاستقرار في ليبيا بعد أعوام من الصراع
واستأنفت السفارة نشاطها منتصف يوم الأحد، في مبنى جديد محاط بجدار خرساني في ضواحي طرابلس
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن إعادة فتح السفارة بعد استقباله رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي
وكانت سفارة فرنسا في طرابلس، قد استهدفت في أبريل 2013، بهجوم بسيارة مفخخة أسفر عن إصابة عنصرين من الحماية الفرنسية
عقب ذلك، انتقلت السفارة إلى فندق في طرابلس، قبل أن يغادر موظفوها في يوليو 2014 إلى تونس على غرار معظم الممثيليات الأجنبية
الجدير بالذكر أن دول أخرى أعلنت أنها ستستأنف نشاطها الدبلوماسي في طرابلس، بينها اليونان ومالطا ومصر، فيما إيطاليا الدولة الغربية الوحيدة التي أبقت على سفارتها في العاصمة الليبية مفتوحة بعد عام 2017