بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متفائلة بشأن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتطورات في سرت

بيان من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتطورات في سرت
يطيب لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تعلن أن وفدي حكومة الوفاق الوطني و « الجيش الوطني الليبي » منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وقد عقدت البعثة اجتماعاً مع وفد « الجيش الوطني الليبي » في 3 جوان واجتماعاً آخر مع وفد حكومة الوفاق الوطني يوم أمس الموافق 9 جوان
وكان الاجتماعان – اللذان عقدا من خلال الاتصال المرئي – مثمرين حيث أتاحا الفرصة للبعثة أن تناقش مع الوفدين آخر التطورات على الأرض وأن تتلقى ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة إلى الطرفين في 23 فيفري 2020.وفي حين تشيد البعثة بجدية الطرفين والتزامهما في مسار حوار اللجنة العسكرية المشتركة، فإنها تدعوهما إلى إنهاء التصعيد لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة، حيث إن التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في مدينة سرت وما حولها، تثير قلق البعثة بوجه خاص
وفي الفترة ما بين 5 و 8 جوان، تحققت البعثة من مقتل 19 مدنياً على الأقل، بينهم ثلاث نساء وخمسة أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً من المدنيين في ثلاثة مواقع على الأقل خارج سرت وذلك جراء الغارات الجوية وصواريخ غرا د
وكالة الأنباء الليبية