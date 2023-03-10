بطاقة ايداع بالسجن في حق ا القاضي المعزول البشير العكرمي

اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اليوم الجمعة 10 مارس 2023، بطاقة ايداع بالسجن في حق وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفي البشير العكرمي، حسب ما اكده لشمس اف ام حمادي الزعفراني محامي العكرمي
واشار الزعفراني الى ان قاضي التحقيق الذي اصدر بطاقة الايداع هو قاض بالنيابة، وهو ما يعتبر خرقا اجرائيا ستنظر فيه هيئة الدفاع عن العكرمي، وفق ما اكده الزعفراني
ذكر أن القاضي المعزول ، بشير العكرمي تم إيقافه في 12 فيفري 2023 الماضي حيث تم ايواؤه لمدّة أسبوع في مستشفى الرازي للأمراض العقلية بعد أن قرر قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح في ملف قضية العملية الإرهابية التي جدّت بمتحف باردو في سنة 2015
وتجدر الاشارة الى أن مدة الاحتفاظ بالبشير العكرمي انتهت بتاريخ اليوم الجمعة ليتقرر فتح بحث تحقيقي في حقه تعهد به أحد قضاة التحقيق الذي قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه على ذمة القضية المنشورة في حقه على اثر شكاية تقدم بها ضده حزب سياسي