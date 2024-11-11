أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس النادي الصفاقسي ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والاداري بهنشير الشعال
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت اليوم الاثنين فتح تحقيق قضائي في حق حوالي خمسة عشر شخصا ، أحد عشر منهم محالون بحالة احتفاظ ومن بينهم عبد العزيز المخلوفي
و قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس النادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي واطار اداري بالمركب التابع لهنشير الشعال وذلك في انتظار مواصلة استنطاق باقي المتهمين قبل اتخاذ القرار المناسب في شأنهم