بطاقة إيداع بالسجن في حق الإخواني النهضاوي عبد المجيد الزار

نقلت إذاعة موزاييك أنها علمت أن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية تونس 1 أصدر ظهر اليوم الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق الرئيس السابق للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الإخواني النهضاوي عبد المجيد الزار وذلك على اثر شكاية تقدم بها ضده الممثل القانوني لاتحاد الفلاحين بخصوص تواصل استعماله للسيارة الادارية لمنظمة الفلاحين رغم مغادرته رئاستها حسب عريضة الشكاية
وتجدر الاشارة الى ان عبد المجيد الزار تم ايقافه نهاية الأسبوع الماضي بالمكنين على خلفية منشور تفتيش صادر في حقه لفائدة فرقة الشرطة العدلية بالمروجات