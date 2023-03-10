بطاقة إيداع بالسجن في حق الإخواني الحبيب اللوز

ذكرت منذ حين قناة التاسعة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أصدر اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي في حركة النهضة الإخوانية الحبيب اللوز في نفس قضيّة القاضي المعزول البشير العكرمي والمتعلقة بملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي
وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كانت أذنت لأعوان وحدة مكافحة الارهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بالحبيب اللوز من أجل شبهة الانضمام الى تنظيم ارهابي ومع انتهاء آجال الاحتفاظ به تقرر احالته على انظار قاضي التحقيق الذي أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن