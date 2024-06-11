بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق المحامية سنية الدهماني

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني على معني المرسوم 54 وعلى خلفية تصريح اعلامي سابق لها
وكان احد قضاة التحقيق قد ابقى على الدهماني بحالة سراح اليوم في قضية أولى على معنى المرسوم عدد 54 كذلك
وتجدر الإشارة الى ان يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدر يوم 13 ماي الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق سنية الدهماني على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 على خلفية تصريح إعلامي كانت أدلت به بقناة قرطاج + في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء